Opera medievală poate fi admirată acum la British Museum, din Londra, într-un spațiu special amenajat.

Broderia are aproape 70 de metri lungime și prezintă, în imagini, evenimentele care au dus la cucerirea normandă a Angliei, în 1066.

Scenele surprind moartea regelui Eduard Confesorul, bătălia de la Hastings și încoronarea lui William Cuceritorul.

Tapiseria este considerată una dintre cele mai importante opere de artă medievală păstrate până astăzi.

Printre primii care au venit să o admire s-a aflat regele Charles, care l-a avut alături liderul francez, Emmanuel Macron.