Potrivit anchetatorilor acesta ar fi luat bani de la 35 de pacienți. Celălalt de la alți opt.

Cei doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar în cazul unuia dintre ei a fost fixată o cauțiune de 500.000 de lei.

Cei doi au grad de colonel și lucrează la Spitalul Militar din Constanța. Procurorii spun că pe parcursul a trei luni, ar fi primit mită, aproape zilnic.

Corespondent PRO TV: „Sumele oferite drept mită de zeci de pacienți ar fi ajuns până la 1.000 de lei, iar, pe lângă bani, medicii vizați de anchetă ar fi primit inclusiv alimente”.

Potrivit anchetatorilor cel puțin 35 de pacienți ar fi dat diferite sume la finalul consultației sau pentru a fi supuși unor intervenții chirurgicale care nu ar fi fost neapărat necesare.

În perioada 27 iulie – 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Ghiță Constantin ar fi primit, aproape zilnic, cu titlu de mită, sume de bani cuprinse între 100 lei și 1.000 lei, precum și alte bunuri, de la 35 de persoane (pacienți/aparținători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenții chirurgicale și consultații pacienți.

Procurorii au făcut percheziții la spital, dar și acasă la cei doi medici și transmit că aveau asupra lor bani pe care nu au putut să își justifice.

Și niște asistente din cadrul spitalului au intrat în vizorul procurorilor DNA.

Radu Popescu, avocat baroul Constanța: Au fost vizați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită cadre militare din cadrul Spitalului Militar Constanța.

Reporter: Pe ce perioadă s-ar fi întins aceste acțiuni de luare de mită?

Radu Popescu, avocat baroul Constanța: O perioadă îndelungată. S-au săvârșit mai multe infracțiuni, mai multe acte materiale, iar perioada este una destul de îndelungată.

Se întinde pe câteva luni. Fiind ancheta la început, ne putem aștepta și la extinderi asupra urmăririi penale, schimbarea încadrării juridice, punerea în mișcare față și de alte persoane în prezentul dosar.

43 de pacienți au fost audiați.

Medicii au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar șeful Secției de Chirurgie are de plătit o cauțiune de 500.000 de lei ca să nu ajungă în arest.

Niciunul dintre ei nu mai are voie să opereze la Spitalul Militar din Constanța. Avocații celor doi suspecți au refuzat să facă declarații în legătură cu acuzațiile aduse clienților lor.