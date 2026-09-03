În aceeaşi perioadă, s-au înregistrat trei decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice, cu comorbidităţi, scrie Agerpres.

Unde au fost depistate cele mai multe cazuri

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Brăila (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (2), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1), Ialomiţa (3), Iaşi (1), Ilfov (6), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (25).

Recomandările specialiştilor pentru populaţie sunt:

* să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

* să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor;

* să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei;

* să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre);

* să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

ECDC atrage atenţia că răspândirea infecţiilor cu virusul West Nile are loc în paralel cu extinderea în Europa a unor specii invazive de ţânţari.

Centrul european consideră că această situaţie impune consolidarea capacităţii de supraveghere şi control.

Céline Gossner, expert ECDC în bolile transmise prin alimente şi apă, bolile transmise prin vectori şi zoonoze, subliniază necesitatea unei abordări coordonate la nivel european. Aceasta ar trebui să includă supravegherea populaţiilor de ţânţari, implicarea comunităţilor şi aplicarea unor măsuri specifice de control, însoţite de evaluarea impactului asupra mediului.

În Europa, majoritatea infecţiilor cu virusul West Nile sunt înregistrate din vară până în toamnă, iar transmiterea atinge de obicei nivelurile cele mai ridicate în august şi la începutul lunii septembrie.

La nivel european, datele ECDC plasează România printre ţările cu cea mai extinsă distribuţie geografică a infecţiilor raportate, cu 14 zone în care au fost înregistrate cazuri dobândite local. România ocupă astfel locul al treilea dintre cele 12 ţări după numărul de zone afectate, după Italia şi Grecia.