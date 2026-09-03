Mai mult decât atât și-au făcut culcuș într-o gospodărie părăsită, aflată în apropierea școlii, iar părinții se tem acum pentru siguranţa copiilor.

Prin astfel de întâmplări au trecut mai toţi localnicii din Mărășești, un sat de lângă Baia de Aramă.

Localnic: „Ale mele le-o omorât toate găinile, eu stau mai la vale, nu se feresc deloc de oameni pe drum”.

Localnică: „Nu fug, nu fug deloc. O ieșit în drum la copiii mei, la tatăl fetei ăștia și la mama ei, și o trecut printre picioare”.

Localnică: „În cimitir, m-am dus să aprind o lumânare, m-am întâlnit de n ori. Cu una dimineața, a doua oară cu două, a treia oară cu trei”.

Temerea cea mai mare a oamenilor acum este că începe școala, iar copiii ar putea fi atacați de sălbăticiuni.

Localnică: „Păi dacă trăiesc aici, lângă școală, gândiți-vă, că dacă ar fi undeva la margine de sat nu cred că ar fi, ne-ar deranja, dar lângă școală”.

Localnică: „Ne-am rugat de cei care au pușcă să vină să le împuște și au spus oamenii că nu au voie”.

Liliana Bunceanu, consilier local Baia de Aramă: „Pericolul cel mai mare este că peste câteva zile începe școala și ele, plimbându-se cel mai mult în zona aceasta, pot să muște copiii și să transmiterea unor boli este foarte posibilă”.

Cosmin Bobic, medic veterinar: „Sfatul meu e că dacă vreo persoană e mușcată de vreo vulpe să se prezinte rapid la dispensar pentru a fi vaccinată pentru că după 48 de ore tratamentul nu mai prea are efect”.

Autorităţile spun că legislaţia nu permite organizarea unor partide de vânătoare în localitate.

Corespondent Pro TV: „Vorbim de un sat care aparţine de oraşul Petrilă, unde, după cum spun localnicii, gospodăriile le-au fost atacate de lupi. De altfel, camerele de supraveghere au filmat un animal care merge pe stradă, la fel ca prin pădure. Deocamdată nu este clar dacă în imaginile surprinse în diverse locuri din sat este același lup, sau sunt mai mulți. Cert este că oamenii povestesc îngroziți cum le-au fost luați din gospodprie căței de talie mică sau oi. Într-un caz, sălbăticiunea chiar a săpat un tunel, pe sub fundația unui adăpost. pentru a ajunge la animalele din interior. Autoritățile locale au primit în ultimele zile mai multe plângeri de la oamenii speriați, dar împușcarea lupului presupune o procedură birocratică anevoioasă, pentru că animalul este specie protejată”.



