Clasamentul analizează 192 de țări, pe baza a 24 de criterii, printre care calitatea vieții, siguranța, sistemul medical, perspectivele financiare și oportunitățile economice, scrie de.nachrichten.yahoo.com.

Statul a obținut 72,8 puncte și ocupă primul loc, de Singapore, cu 72,6 puncte, este pe locul doi și Malaysia, cu 72 de puncte, ocupă locul trei.

Top 10 destinații

Estonia

Singapore

Malaysia

Portugalia

Taiwan

Lituania

Hong Kong

Saint Kitts și Nevis

Cehia

Malta

De ce a fost aleasă Estonia

Infrastructura digitală foarte bine dezvoltată este cel mai important avantaj al Estoniei. Numeroase proceduri administrative pot fi realizate online, iar programul de e-rezidență le permite antreprenorilor străini să acceseze servicii administrative digitale și să gestioneze online o companie înregistrată în Uniunea Europeană.

Cu toate că este desemnată cea mai atractivă destinație pentru emigrare, datele oficiale arată că țara a avut în 2025 mai mulți oameni care au plecat decât persoane care s-au mutat acolo: 15.212 persoane au emigrat în Estonia, în timp ce 18.014 au părăsit țara.

La nivel mondial, situația este total diferită. Potrivit datelor ONU pentru 2024, Statele Unite rămân principala destinație pentru migranții internaționali, cu 52,4 milioane de persoane. Germania, cu 16,8 milioane, e pe locul doi și Arabia Saudită, cu 13,7 milioane, pe locul trei.