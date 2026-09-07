Cel puțin cinci persoane au murit după ce un avion Boeing 767 al Amazon a ieşit de pe pistă pe aeroportul din Miami

Într-o conferinţă de presă, şeriful comitatului Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, a informat că cinci persoane au decedat în accident, iar alte cinci au fost rănite şi transportate la spital, scrie Agerpres.

Trei dintre răniţi se află în stare critică, a subliniat punctat în conferinţa de presă Erica Benitez, şefa de personal a Departamentului de pompieri şi salvare din Miami-Dade.

Avionul s-a ciocnit pe şosea cu mai multe vehicule, iar peste 60 de unităţi ale Departamentului de pompieri şi salvare s-au deplasat la locul incidentului.

Benitez a subliniat că, la sosire, echipele de prim-ajutor s-au concentrat pe stingerea incendiului şi pe salvarea mai multor victime care rămăseseră blocate în vehiculele lovite de avion.

Aeronava implicată este un Boeing 767-300 operat de 21 Air, care a ieşit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT) şi care venea de pe Aeroportul Internaţional Luis Munoz Marin din San Juan, statul Puerto Rico, potrivit informaţiilor oferite de autoritatea americană de reglementare a aviaţiei (FAA), care a deschis o anchetă privind evenimentul.

În imaginile difuzate pe reţelele sociale se poate vedea avionul oprit în mijlocul şoselei, cu o vâlvătaie mare de fum în spatele său.