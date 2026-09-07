Cel puțin cinci persoane au murit după ce un avion Boeing 767 al Amazon a ieşit de pe pistă pe aeroportul din Miami

Într-o conferinţă de presă, şeriful comitatului Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, a informat că cinci persoane au decedat în accident, iar alte cinci au fost rănite şi transportate la spital, scrie Agerpres.
Trei dintre răniţi se află în stare critică, a subliniat punctat în conferinţa de presă Erica Benitez, şefa de personal a Departamentului de pompieri şi salvare din Miami-Dade.
Avionul s-a ciocnit pe şosea cu mai multe vehicule, iar peste 60 de unităţi ale Departamentului de pompieri şi salvare s-au deplasat la locul incidentului.
Benitez a subliniat că, la sosire, echipele de prim-ajutor s-au concentrat pe stingerea incendiului şi pe salvarea mai multor victime care rămăseseră blocate în vehiculele lovite de avion.
Aeronava implicată este un Boeing 767-300 operat de 21 Air, care a ieşit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT) şi care venea de pe Aeroportul Internaţional Luis Munoz Marin din San Juan, statul Puerto Rico, potrivit informaţiilor oferite de autoritatea americană de reglementare a aviaţiei (FAA), care a deschis o anchetă privind evenimentul.
În imaginile difuzate pe reţelele sociale se poate vedea avionul oprit în mijlocul şoselei, cu o vâlvătaie mare de fum în spatele său.
Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) a trimis, de asemenea, o echipă de intervenţie pentru a investiga accidentul.
La rândul său, Kelly Nantel, purtătoare de cuvânt a Amazon, a indicat pe X că compania "colaborează strâns cu autorităţile locale pentru a înţelege exact ce s-a întâmplat".
"În acest moment, prioritatea noastră maximă este siguranţa, bunăstarea şi îngrijirea tuturor persoanelor implicate", a dat ea asigurări.
În acelaşi timp, Boeing a transmis într-un scurt comunicat trimis agenţiei EFE "cele mai sincere condoleanţe familiilor şi celor dragi ai celor care şi-au pierdut viaţa" în accident.
"Gândurile noastre sunt alături de cei răniţi şi de toţi cei afectaţi de această tragedie. Boeing colaborează cu ancheta condusă de NTSB", a adăugat compania.
Potrivit detaliilor oferite de companie, modelul 767-300 a fost livrat iniţial ca avion de pasageri în 1994 şi, ulterior, a fost transformat în avion de marfă "de către o terţă parte".
După accident, toate pistele şi căile de rulare ale aeroportului rămân închise şi au fost suspendate toate decolările şi aterizările programate pentru astăzi, conform anunţului făcut de aeroport pe X.
Accidentul de aminteşte de un altul similar care a avut loc în 1997 pe acelaşi aeroport, unde un avion de marfă cu destinaţia Republica Dominicană a ieşit de asemenea de pe pistă şi a explodat după ce a derapat pe o autostradă şi într-o parcare, provocând moartea a cinci persoane.