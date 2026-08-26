'În autobuz călătoreau 15 persoane. Atacul oribil a curmat pe loc viaţa a opt persoane. O femeie de 20 de ani a fost dusă de urgenţă la terapie intensivă. Medicii s-au luptat să-i salveze viaţa, dar nu au reuşit', a declarat guvernatorul local Leonid Paseşnik, pe Telegram.

Mama tinerei femei şi o adolescentă în vârstă de 18 ani se numără printre răniţi, a adăugat el.

Potrivit lui Paseşnik, atacul a avut loc pe şoseaua dintre oraşele Zolotoe şi Pervomaisk. Autobuzul, care circula între Lisiciank şi Stahanov, a fost atacat 'în mod ţintit' de o dronă inamică, a adăugat el.

'Acesta este încă un act de terorism comis de sângerosul regim de la Kiev. Cinic, inuman şi nejustificat. Este vorba despre o crimă de război, iar cei responsabili vor fi pedepsiţi în consecinţă', a afirmat el.

Atât ONU, cât şi organizaţii independente au denunţat o creştere dramatică a numărului de civili morţi în conflict - peste 400 în iulie, potrivit Naţiunilor Unite - în special departe de linia frontului.

Emisarul Vaticanului, Paul Richard Gallagher, a cerut ambelor părţi săptămâna aceasta, la Moscova, să respecte dreptul umanitar şi să pună capăt luptelor 'cât mai curând posibil'.