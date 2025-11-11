Cel puţin 21 de morţi după naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi rohingya în apropiere de Malaezia şi Thailanda. FOTO

Stiri externe
11-11-2025 | 10:13
naufragi
Facebook / Malaysia Coast Guard

Autorităţile malaeziene şi thailandeze au recuperat până în prezent 21 de cadavre, în urma naufragiului unei ambarcaţiuni cu migranţi rohingya în largul coastelor Malaeziei şi Thailandei au informat marţi surse oficiale, transmite EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit agenţiei maritime din Malaezia, misiunea comună cu Thailanda a recuperat până în prezent 21 de cadavre, 12 în apele malaeziene şi nouă în cele thailandeze, în timp ce 13 supravieţuitori au fost găsiţi în apele malaeziene.

Alte cinci cadavre au fost descoperite luni în diferite zone din Marea Andaman, inclusiv cele ale unui copil şi a două femei. Victimele au fost localizate de ambarcaţiuni ale marinei regale, poliţiei maritime şi serviciilor de salvare malaeziene, care le-au transportat pe insula Langkawi, un arhipelag din Malaezia situat în Marea Andaman, foarte aproape de graniţa cu Thailanda.

Operaţiunea de căutare şi salvare a fost suspendată la lăsarea serii din cauza vremii nefavorabile şi a fost reluată marţi dimineaţa. Aflată în cea de-a treia zi, operaţiunea acoperă deja o zonă de peste 933 de kilometri pătraţi, după ce luni a fost extinsă din cauza posibilităţii ca curenţii marini să fi deplasat cadavrele şi supravieţuitorii.

Naufragiul a avut loc după ce aproximativ 300 de migranţi din statul Rakhine din Mynamar au fost împărţiţi în trei ambarcaţiuni mai mici în încercarea de a ajunge în Malaezia fără a fi detectaţi. Una dintre ambarcaţiuni s-a scufundat pe 6 noiembrie, la trei zile după ce a părăsit Myanmar. Nu se ştie unde se află celelalte două ambarcaţiuni şi sutele de persoane aflate la bordul lor, a explicat şeful agenţiei maritime din Malaezia, Romli Mustafa, citat de agenţia de stat Bernama.

Citește și
naufragiu
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit

Condițiile dificile din taberele de refugiați

Majoritatea pasagerilor sunt etnici rohingya, o minoritate musulmană persecutată în Myanmar, unde nu sunt recunoscuţi ca cetăţeni. Sute de mii de rohingya au fugit din Myanmar după o campanie militară din 2017 pe care ONU o investighează ca posibil genocid.

Peste 1,3 milioane de rohingya trăiesc în prezent, în condiţii precare, în tabere de refugiaţi din Cox's Bazar, Bangladesh. Împinşi de violenţa din ţara de origine şi de lipsa de oportunităţi din tabere, în fiecare an mii de rohingya pleacă pe mare către Asia de Sud-Est, în principal în Malaezia şi Indonezia.

Potrivit agenţiei ONU pentru refugiaţi, peste 5.100 de rohingya au plecat pe mare din Myanmar şi Bangladesh între ianuarie şi începutul lunii noiembrie a acestui an, iar aproape 600 dintre aceştia au murit sau au dispărut. 

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Agerpres

Etichete: migranti, thailanda, naufragiu, malaezia,

Dată publicare: 11-11-2025 10:13

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Viralul momentului! Filmau un videoclip pentru TikTok, iar Messi a trecut prin spatele lor. Cum au reacționat
VIDEO Viralul momentului! Filmau un videoclip pentru TikTok, iar Messi a trecut prin spatele lor. Cum au reacționat
Citește și...
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu
Stiri externe
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu

Cel puţin 54 de imigranţi au murit după ce o ambarcaţiune care transporta aproximativ 150 de persoane s-a scufundat în largul coastelor Yemenului, duminică, în condiţii meteorologice nefavorabile.

Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit
Stiri externe
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit

Naufragiul unei ambarcaţiuni, vineri, pe fluviul Niger în centrul Nigeriei, a făcut cel puţin 27 de morţi şi numeroşi dispăruţi, potrivit autorităţilor, citate de AFP.

Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val
Stiri externe
Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val

16 persoane sunt căutate de aproape o zi, după ce vaporul pe care se aflau s-a scufundat în Marea Roșie, în sud-estul Egiptului.

Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute
Stiri externe
Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute

Trei migranţi au murit luni, iar alţi cinci au fost salvaţi teferi în urma naufragiului unei ambarcaţiuni gonflabile în largul Insulei greceşti Samos, la Marea Egee, anunţă poliţia portuară.

Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate
Stiri externe
Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate

Cel puţin 12 migranţi, potrivit unui bilanţ încă provizoriu, au murit marţi după ce ambarcaţiunea în care se aflau a naufragiat în timp ce traversau Canalul Mânecii, relatează AFP.  

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28