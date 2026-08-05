Compania precizează că produsele continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient, potrivit News.ro.

„BIOFARM S.A. informează investitorii că, pentru produsele: Colebil, drajeuri; Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentației pentru produsele menționate”, se arată într-un document transmis Bursei de Valori București.

Compania precizează că ambele produse continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient.

„Societatea va informa investitorii cu privire la orice evoluție relevantă referitoare la acest subiect”, dă asigurări Biofarm SA.