''Acest lucru ar putea implica acte de sabotaj pe teritoriul unui stat membru al NATO împotriva unui obiectiv legat de ajutorul pentru Ucraina, un atac cu dronă sau rachetă asupra unui depozit de arme pentru Ucraina sau, într-un caz extrem, chiar o acţiune militară limitată împotriva unuia dintre statele membre ale Alianţei aflat în vecinătate'', a declarat Michal Koudelka, în cadrul unei conferinţe organizate de parlamentul ceh, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Ţările europene sunt în alertă maximă în faţa oricărei tentative de ingerinţă rusă, temându-se că Moscova ar putea viza aliaţii occidentali ai Ucrainei.

La finalul lunii septembrie, Serviciul de informaţii militare danez a avertizat că Rusia va lansa probabil mai multe atacuri hibride împotriva ţintelor occidentale şi a estimat că o invazie rusă într-o ţară din NATO nu este exclusă, dar rămâne "improbabilă".

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat de asemenea asupra ameninţărilor "hibride" ale Rusiei, inclusiv atacuri cu drone şi rachete, care vizează aliaţii Ucrainei.

Polonia, ţară membră a NATO şi a Uniunii Europene situată pe flancul estic al Alianţei, a acuzat în repetate rânduri Rusia de "sabotaj" de la începerea invadării Ucrainei în februarie 2022.