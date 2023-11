Cel mai mic stat din lume se află în Europa. Are un singur locuitor permanent, propria monedă și imn național | VIDEO

Sealand este situată exact vizavi de Europa, așezată cu mândrie de cealaltă parte a Mării Nordului. Este o monarhie care dispune de propria monedă, timbre poștale, constituție și imn național.

Așadar, scriu americanii de la CBS, „o fărâmă de proprietate imobiliară în largul coastei engleze care și-a declarat independența de Marea Britanie, în 1967, Sealand are un singur locuitor. Această țară este mare cât două terenuri de tenis, dar care nu este recunoscută de statele membre NATO”.

În prezet, Principatul Sealand numără un singur locuitor permanent.

Șeful statului este prințul Michael, care trăiește, în prezent, în Anglia. Mai exact, Sealand se poziționează pe un fost fort britanic din Marea Nordului, care se află la circa 10 kilometri distanță de coasta Suffolk. Este unul dintre forturile nautice ridicate de britanici pentru a se apăra de armata armata lui Hitler, în ce de-al Doilea Război Mondial. Construcția este echipată chiar și cu artilerie antiaeriană.

This week on 60 Minutes, Jon Wertheim reported on Sealand, the tiny principality fueled by humor and determination. But first, he had to get there. https://t.co/E0YjJ6J1TR pic.twitter.com/m0HgNDSipD