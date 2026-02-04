Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a avut întâlniri la Krenlin, cu scopul de a discuta subiectele cele mai importante, începând cu Ucraina.

Preşedinţia franceză nu a confirmat, nici nu a negat informaţiile, comunicând că "aşa cum a spus preşedintele, interpelat ieri de jurnalişti, discuţiile există la nivel tehnic, cu transparenţă completă şi în consultare cu preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski şi cu principalii colegi europeni".

Macron afirmase în decembrie anul trecut că europenii trebuie să redeschidă dialogul direct cu preşedintele rus Vladimir Putin dacă eforturile conduse de SUA pentru medierea unui acord de pace în Ucraina nu dau rezultate.