TAROM suspendă zborurile spre Tel Aviv până pe 3 martie. Wizz Air anulează cursele către Israel și Orientul Mijlociu

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu produce primele efecte majore asupra traficului aerian din România.

Vlad Dobrea

TAROM a suspendat zborurile către Tel Aviv până pe 3 martie, după închiderea spațiului aerian israelian, iar Wizz Air a anunțat anularea curselor către mai multe destinații din regiune, inclusiv Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman.

UPDATE: HiSky anulează zborurile către Tel Aviv după închiderea spațiului aerian

Compania aeriană HiSky a anunțat că, din cauza închiderii spațiului aerian din Tel Aviv, zborurile programate astăzi pe rutele București – Tel Aviv și Chișinău – Tel Aviv sunt anulate.

Măsura vine în contextul deciziei autorităților israeliene de a suspenda temporar operațiunile civile pe Aeroportul Ben Gurion. Pasagerii afectați urmează să fie informați cu privire la opțiunile disponibile.

UPDATE: TAROM suspendă zborurile către Tel Aviv până pe 3 martie

Compania TAROM anunță suspendarea temporară a zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce autoritățile israeliene au decis închiderea temporară a spațiului aerian al Israelului și a Aeroportului Internațional Ben Gurion pentru zborurile civile.

Măsura a fost publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26, iar în aceste condiții zborurile regulate nu mai pot opera.

Zboruri TAROM anulate

Sunt afectate cursele OTP–TLV și TLV–OTP, după cum urmează:

  • 28 februarie: RO155 OTP–TLV
  • 1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP
  • 2 martie: RO155 OTP–TLV
  • 3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

TAROM precizează că monitorizează permanent situația din Israel, în coordonare cu autoritățile relevante și partenerii operaționali, și va reveni cu actualizări în timp real.

Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea companiei. Zborurile către Tel Aviv vor fi reluate imediat ce condițiile operaționale vor permite acest lucru.

Opțiuni pentru pasageri

Pasagerii cu rezervări în perioada afectată vor fi informați direct și pot opta pentru reprogramarea călătoriei la o dată ulterioară, după reluarea operațiunilor.

Pentru informații actualizate, călătorii sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial TAROM sau să contacteze Call Center-ul companiei.

UPDATE

Wizz Air a confirmat că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, suspendă cu efect imediat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, până la data de 7 martie inclusiv.

Reprezentanții companiei aeriene au precizat că operatorul monitorizează în permanență evoluțiile din regiune și menține un contact constant cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană și organismele guvernamentale relevante. Programul de zboruri va fi revizuit în funcție de evoluția situației, fiind posibilă ajustarea acestuia.

Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a aeronavelor rămâne prioritatea principală a companiei. Pasagerii afectați de suspendarea curselor vor fi informați direct cu privire la opțiunile disponibile, au transmis reprezentanții companiei aeriene.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre şi dinspre Tel Aviv. O cursă Animawings Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie”, anunţă CNAB.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv:

- WizzAir 3160 Tel Aviv – Bucureşti şi WizzAir 3263 Bucureşti – Tel Aviv,

- Hisky 8672 Tel Aviv – Bucureşti şi Hisky 237 Bucureşti – Tel Aviv,

- Tarom 155 Bucureşti – Tel Aviv,

- El Al 572 Bucureşti – Tel Aviv.

Cursa Animawings 4432 Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

Pe parcursul zilei sunt aşteptate să aterizeze mai multe curse ”ferry” (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să îşi parcheze în siguranţă aeronavele pe aeroporturile din Bucureşti.

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

