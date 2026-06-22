Drogurile, cu o valoare estimată pe piața neagră de 816 milioane de dolari australieni (aproximativ 433 milioane de lire sterline sau 500 milioane de euro), au fost găsite vineri în compartimente ascunse sub podele false din trei containere maritime aflate pe o proprietate din localitatea Londonderry, scrie BBC.

Doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, care ar fi încercat să fugă de polițiști, au fost arestați la fața locului și acuzați de deținerea unei cantități comerciale de droguri importate ilegal și aflate sub control vamal.

Anchetatorii susțin că drogurile au fost introduse în Australia prin mica localitate Midge Point, din statul Queensland de Nord, la ordinul unei grupări de crimă organizată.

Cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv după ce au comparut în fața instanței sâmbătă și riscă închisoare pe viață dacă vor fi găsiți vinovați.

Poliția a precizat că percheziția din Londonderry face parte din „Operațiunea Minjiang”, lansată în luna mai după ce 40 de kilograme de cocaină au fost descoperite plutind în apropierea unei rampe pentru ambarcațiuni din Midge Point.

Alte șase persoane din Queensland și New South Wales au fost arestate și inculpate în cadrul investigației declanșate de această descoperire.

Totodată, o navă suspectată că ar fi fost folosită pentru transportul drogurilor, considerată „nava-mamă” a operațiunii de contrabandă, a fost reținută în Insulele Solomon.

În ciuda izolării sale geografice, Australia reprezintă o piață extrem de profitabilă pentru traficul de droguri. Potrivit unui sistem de monitorizare a consumului de droguri ilegale administrat de Universitatea New South Wales, un gram de cocaină se vinde în mod obișnuit cu aproximativ 300 de dolari australieni.

Australienii și neozeelandezii înregistrează, de asemenea, cele mai ridicate rate de consum de cocaină din lume, conform Raportului Mondial privind Drogurile publicat anul trecut de ONU.

Comandantul Poliției Federale Australiene, Stephen Jay, a declarat că această operațiune demonstrează „cât de bine organizate și determinate sunt aceste rețele criminale și până unde sunt dispuse să meargă pentru profit”.

„Investigațiile privind originea drogurilor continuă. Vom colabora cu partenerii noștri naționali și internaționali pentru a identifica sindicatele criminale implicate și toate persoanele care au facilitat această presupusă tentativă de import de droguri”, a adăugat oficialul.