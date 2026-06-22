E o tradiție care pare să explice un fenomen remarcabil.

Sute de copii, mulți cu biciclete, vin însoțiți de părinți în Westerpark din Amsterdam, un parc urban îndrăgit care deservește o zonă rezidențială a capitalei Olandei. O dată pe an, chiar și când plouă, acest loc este punctul de plecare într-o aventură care atrage deopotrivă copii și părinți: voluntarii coordonează înregistrarea, iar cei mici se adună în grupuri, dornici să pornească într-o excursie de cinci sau zece kilometri prin cartierele din împrejurimi, potrivit The Guardian.

Evenimentul se numește Avondvierdaagse, ceea ce înseamnă literalmente „plimbare de seară de patru zile”, și este organizat de un grup de voluntari din cartier.

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