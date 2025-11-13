CE lansează Scutul European pentru Democrație: un plan amplu pentru combaterea dezinformării și protejarea alegerilor libere

13-11-2025 | 12:32
Comisia Europeană
Comisia Europeană a prezentat joi Scutul European pentru Democrație, un set de măsuri concrete menite să consolideze, protejeze și promoveze democrațiile din Uniunea Europeană.

Vlad Dobrea

În centrul acestui efort se află Strategia UE pentru Societatea Civilă, care vizează sprijinirea și protejarea organizațiilor societății civile, esențiale pentru o democrație sănătoasă și participativă.

Ambele inițiative au fost anunțate anterior în orientările politice și în discursul despre Starea Uniunii al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cele două instrumente urmăresc protejarea pilonilor fundamentali ai sistemelor democratice: libertatea oamenilor, alegeri libere și corecte, mass-media independentă, o societate civilă dinamică și instituții solide.

Ursula von der Leyen: „Democrația este fundația libertății și prosperității noastre”

„Democrația este temelia libertății, prosperității și securității noastre. Scutul European pentru Democrație va consolida elementele esențiale care le permit cetățenilor să trăiască valorile noastre democratice – libertatea de exprimare, presa independentă, instituțiile reziliente și o societate civilă activă. Aceasta este forța Europei și trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a o proteja în orice moment”, a declarat Ursula von der Leyen.

Scutul European pentru Democrație

Inițiativa are scopul de a consolida capacitatea colectivă a Uniunii și a statelor membre de a contracara manipularea informațională și dezinformarea, printr-o abordare bazată pe implicarea întregii societăți.

Scutul se bazează pe trei piloni principali:

  1. Protejarea integrității spațiului informațional.

  2. Consolidarea instituțiilor, a alegerilor libere și corecte și a mass-mediei independente.

  3. Creșterea rezilienței sociale și a implicării civice.

Centrul European pentru Reziliență Democratică

Un element-cheie al noului mecanism va fi crearea Centrului European pentru Reziliență Democratică, care va reuni expertiza și resursele statelor membre și ale UE pentru a anticipa, detecta și combate amenințările la adresa democrației.

Centrul va sprijini schimbul de informații și creșterea capacității de reacție la amenințări comune, în special cele legate de dezinformare și ingerințe străine. Acesta va funcționa în coordonare cu Sistemul de Avertizare Rapidă gestionat de Serviciul European de Acțiune Externă și va include o platformă de dialog cu societatea civilă, mediul academic și furnizorii de media.

1. Protejarea integrității spațiului informațional

Comisia va colabora cu semnatarii Codului de bune practici privind dezinformarea și va pregăti un protocol de reacție pentru incidente digitale în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA), pentru a asigura coordonarea rapidă între autorități în cazul unor operațiuni informaționale de amploare.

Va fi creată o Rețea Europeană a Verificatorilor de Fapte, care va opera în toate limbile oficiale ale UE, iar Observatorul European al Mass-Mediei Digitale (EDMO) va dezvolta instrumente independente de monitorizare și analiză.

2. Consolidarea instituțiilor, alegerilor și mass-mediei independente

Comisia va întări rețeaua europeană de cooperare pentru alegeri și va prezenta ghiduri privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în procesele electorale, precum și o actualizare a kitului DSA pentru alegeri.

De asemenea, va fi lansat Programul pentru Reziliența Mass-Mediei, care va sprijini jurnalismul local și independent. În cadrul revizuirii viitoare a Directivei privind serviciile media audiovizuale, vor fi propuse măsuri pentru a consolida vizibilitatea serviciilor media de interes general și a moderniza regulile de publicitate.

Comisia va actualiza și Recomandarea privind siguranța jurnaliștilor și va întări cadrul european de combatere a proceselor abuzive (SLAPPs).

3. Creșterea rezilienței sociale și implicării cetățenilor

Pentru a combate manipularea informațională, Comisia va promova educația media și digitală pentru toate categoriile de vârstă și va dezvolta un cadru european de competențe civice.

Vor fi introduse noi instrumente participative, inclusiv un hub civic tehnologic care să faciliteze participarea online în procesele democratice.

De asemenea, va fi lansat Ghidul UE pentru Democrație, menit să crească gradul de conștientizare a drepturilor democratice ale cetățenilor europeni.

Strategia UE pentru Societatea Civilă

Societatea civilă joacă un rol esențial în funcționarea democrației europene – contribuind la elaborarea politicilor, furnizarea de servicii sociale, reprezentarea grupurilor vulnerabile și creșterea gradului de conștientizare privind problemele sociale.

Strategia propusă de Comisie are trei obiective principale:

  • Promovarea implicării: până în 2026 va fi creată o Platformă pentru Societatea Civilă destinată dialogului privind valorile și libertățile europene.

  • Sprijin și protecție: va fi dezvoltat un Hub de cunoștințe online privind spațiul civic, cu acces la proiecte și instrumente de sprijin, inclusiv asistență rapidă pentru organizațiile aflate sub amenințare.

  • Finanțare durabilă și transparentă: Comisia propune o creștere semnificativă a fondurilor pentru ONG-uri – 9 miliarde de euro prin programul AgoraEU – și măsuri pentru a facilita accesul la finanțare, inclusiv prin parteneriate cu donatori privați și rețele juridice pro bono.

