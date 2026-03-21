Într-un comunicat comun, mai multe țări europene, printre care și România, au anunțat că vor sprijini deblocarea canalului.

Într-o postare pe propria rețea de socializare, Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt aproape să-și îndeplinească obiectivele.

Președintele american ia în calcul o retragere din Orientul Mijlociu și spune că Teheranul e terminat din punct de vedere militar.

Însă, marea problemă, potrivit liderul de la Casa Albă, e că nu mai are cu cine să negocieze.

Donald Trump, președintele SUA: „Liderii lor au dispărut cu toții. Următorul eșalon de conducere a dispărut și el, iar din cel următor au mai rămas foarte puțini, așa că nimeni nu mai vrea să preia conducerea acolo. Încercăm să discutăm cu ei, dar nu avem cu cine. Nu avem cu cine vorbi și, să spunem așa, ne convine situația”.

Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore, rachetele și dronele iraniene au continuat să cadă peste statele din Golf. Iar americanii și israelienii au răspuns cu bombardamente masive.

Jeremy Diamond, corepondent CNN în Ierusalim: „Este foarte clar că ne aflăm într-un moment în care conflictul poate să escaladeze, iar evoluțiile merg mai degrabă în această direcție decât în cea opusă. Vedem deja consecințele pentru întreaga regiune și, desigur, în cazul unei eventuale desfășurări de trupe terestre, și pentru militarii americani”.

Potrivit presei americane, Pentagonul are planuri detaliate pentru a trimite trupe la sol în Iran.

În acest context, Forța de Reacție Rapidă din cadrul Diviziei 82 Aero-purtate, precum și aproximativ 5.000 de pușcași marini sunt în curs de desfășurare în Orientul Mijlociu.

Publicația Axios scrie că Trump ia în calcul inclusiv invadarea insulei Kharg, principalul nod petrolier iranian.

Donald Trump: „Se poate să am un plan (pentru insula Kharg) sau poate nu am, dar cum aș putea să spun asta unui reporter? Dacă aș face-o, Marco ar spune imediat: "Domnule, haideți să vă ducem la elicopter." Nu pot să vă spun asta”.

În replică, armata iraniană susține că are destule rachete și amenință Statele Unite.

Crainic televiziunea iraniană: „De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, stațiunile, zonele de agrement și centrele turistice și de recreere din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru dușmanii noștri”.

Pe de altă parte, mai multe țări europene, între care Marea Britanie, Franța, Germania și România, au luat decizia de a contribui la eforturile pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoarea Ormuz.

Asta nu înseamnă, însă, acțiuni ofensive asupra Iranului.

Steve Prest, fost comandor al Marinei Regale Britanice, consultant militar: „Zona prin care trebuie să treacă navele mari, foarte aproape de coasta Iranului, este destul de îngustă. Din perspectiva Iranului, asta o face ușor de apărat, dar foarte dificil de forțat pentru cei care ar încerca să deschidă strâmtoarea”.

Liderul american spune că deschiderea strâmtorii poate fi realizată foarte ușor dacă Statele Unite primesc sprijin.

Donald Trump: „Este o manevră militară relativ simplă și destul de sigură, dar necesită sprijin consistent: nave, forță, volum. NATO ne-ar putea ajuta, dar până acum nu au avut curajul să o facă. Și alții ar putea contribui, dar nu se întâmplă. La un moment dat, situația se va rezolva de la sine”.

În declarațiile lor, premierul Benjamin Netanyahu și președintele Donald Trump susțin că războiul a fost câștigat. Cei doi spun că Iranul a fost puternic slăbit, atât în ceea ce privește capacitățile de rachete balistice, cât și forțele navale și militare în ansamblu.

Jeremy Diamond, corespondent CNN în Ierusalim: „În același timp, asistăm în continuare, ca și astăzi, la valuri succesive de atacuri cu rachete balistice iraniene. Iranul arată că are în continuare capacitatea de a produce pierderi atât Statelor Unite și aliaților acestora, cât și, desigur, aici, în Israel”.

Un raport intern recent al serviciilor de informații ale Pentagonului arată că Teheranul ar putea menține blocată strâmtoarea Ormuz chiar și șase luni, potrivit unor surse citate de CNN.