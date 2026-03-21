5 focare de pestă porcină au fost descoperite în 3 localități din județul Mureș. Fermierii au alertat autoritățile, care au luat primele măsuri. Doar într-o gospodărie din Roșiori au murit 20 de porci.

Buza Otto, păgubit: „S-a îmbolnăvit o scroafă după ce a fătat, trei zile nu a mâncat și a patra zi am găsit-o moartă și am sunat la veterinar. A venit, a luat probe, a doua zi mi-a dat testul pozitiv. M-au anunțat că vin și iau toți porcii. E mare paguba.”

Păgubit: „Bănuiam că e ceva, că s-a făcut tratament și nu a reacționat.”

Localnic: „Cred că trebuie să renunțăm, chiar și prețul inclusiv la cereale e foarte mic și acum și porcul, chiar dacă vrei să-l vinzi, e sub 8 lei kilogramul în viu.”

dr. Lucian Goga, director adjunct DSV Mureș: „Am constatat din anchetele zootehnice că în cea mai mare parte cauza principală în apariția focarului de pestă porcină africană la porcul domestic este administrarea în hrana porcilor a furajelor recoltate de pe câmp fără a respecta cele 30 de zile de la recoltare și până la administrarea în hrana porcilor.”

În plus, inspectorii sanitar-veterinari spun că virusul circulă prin păduri la porcii mistreți și astfel ajunge și la cei domestici.

dr. Lucian Goga, director adjunct DSV Mureș: „Este o creștere foarte, foarte mare a numărului de cazuri la porcul mistreț. 121 de cazuri la porcul mistreț.”

Acum, a fost instituită o zonă de protecție în jurul focarelor, iar grajdurile au fost dezinfectate.