Un total de 104 pasageri și 49 de membri ai echipajului au raportat simptome de boli gastrointestinale în timpul călătoriei. La bord se aflau 4.307 pasageri și 1.561 de membri ai echipajului, a precizat agenția de sănătate. Compania de croazieră a notificat CDC despre epidemie pe 11 martie, după ce nava petrecuse deja câteva zile pe mare, relatează CBS News.

Nava de croazieră, numită Star Princess, a plecat pe 7 martie într-o călătorie de opt zile, care trebuia să se încheie pe 14 martie, conform CDC. Site-ul de urmărire CruiseMapper.com arată că nava a debarcat din Fort Lauderdale, Florida, și a navigat prin Caraibe, oprindu-se în Honduras, Belize și Riviera Mexicană, înainte de a reveni în portul de plecare. La momentul raportării epidemiei, Star Princess se afla pe ruta dintre Belize City și Cozumel, conform itinerariului.

Ce simptome au avut pasagerii

Persoanele care s-au îmbolnăvit în timpul epidemiei de norovirus au prezentat predominant diaree și vărsături, care se numără printre cele mai comune simptome ale infecției cunoscute popular drept „stomac deranjat”.

Ca răspuns la epidemie, Princess Cruises și echipajul navei Star Princess au declarat pentru CDC că au urmat planul de răspuns în caz de epidemie, care prevede proceduri sporite de curățare și dezinfectare la bord, a precizat agenția. Membrii echipajului au colectat, de asemenea, probe de scaun de la persoanele cu simptome pentru testare și au izolat pasagerii și echipajul bolnav, potrivit CDC.

Epidemiile de norovirus apar relativ frecvent pe navele de croazieră, în special pe cele operate de linii mari de croazieră.