Ce conține, de fapt, programul oficial politic al AfD. Au promis că vor acționa ”din primul minut” după ce vor câștiga

Cu toate acestea, partidul nu deține majoritatea locurilor din Parlament necesare pentru a guverna fără aliați, notează Deutsche Welle.

Deoarece AfD a fost clasificat drept „partid extremist de dreapta confirmat” de către autoritățile Germaniei, celelalte partide au anunțat că o colaborare cu AfD este exclusă.

De ce este considerat ”extremist” partidul AfD

În luna mai a anului 2025, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), adică Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, serviciul german de contrainformații și securitate internă, a desemnat oficial partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD) drept partid extremist de dreapta, în urma unui proces de evaluare care a durat patru ani.

În comunicatul său, BfV a subliniat „concepția dominantă a partidului privind națiunea, bazată pe originea etnică, care este incompatibilă cu ordinea democratică liberă”.

Reprezentanții oficiali au subliniat că AfD „urmărește să excludă anumite grupuri de populație de la participarea pe picior de egalitate la viața socială” și să le discrimineze. BfV susține că partidul nu consideră, de exemplu, cetățenii germani proveniți din țări cu tradiții musulmane ca fiind membri egali ai națiunii germane definite din punct de vedere etnic.

Agenția mai afirmă că acest lucru incită la agitație împotriva unor persoane sau grupuri specifice, le devalorizează și alimentează frica irațională și ostilitatea față de acestea.

Platforma ”radicală” de guvernare a AfD

De luni de zile, programul politic al AfD a stârnit dezbateri aprinse în toată Germania. Motivul este că partidul dorește să înăsprească drastic politicile privind azilul și imigrația, arată Deutsche Welle. AfD vrea să accelereze expulzarea solicitanților de azil aflați în situație ilegală și să introducă o obligație generală de muncă pentru toți ceilalți solicitanți de azil.

Mai presus de toate, însă, dorește să facă Saxonia-Anhalt și Germania mai puțin atractive pentru imigranți și solicită o „schimbare de 180 de grade în politica de migrație”. În timpul campaniei electorale, partidul a dat în mod repetat vina pe migranți pentru criminalitatea din orașele germane și pentru criza locuințelor.

Mai mult, AfD plănuiește o restructurare radicală a societății: a declarat război radiodifuziunii publice, dorește să reducă finanțarea proiectelor democratice, intenționează să înființeze un fel de grup de justițiari împotriva migranților și își propune să combată diversitatea socială - toate aceste aspecte fiind prevăzute în programul său electoral. Iar unul dintre liderii AfD, Ulrich Siegmund, a subliniat într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD că aceste chestiuni nu sunt negociabile.

Cum intenționează AfD să înăsprească radical legislația privind azilul

În proiectul său de program de guvernare, AfD a promis „expulzări încă din primul minut!” în cazul în care va câștiga alegerile din Saxonia-Anhalt. Obiectivul declarat, conform programului electoral al partidului, este pur și simplu acela de a expulza cât mai mulți imigranți care nu dețin permise de ședere, mai arată DW.

Partidul s-a angajat, de asemenea, să impună reguli mult mai stricte în materie de azil la toate nivelurile: dorește mai multe detenții în așteptarea expulzării, muncă obligatorie pentru solicitanții de azil și intenționează să elimine toate finanțările de stat pentru programele de integrare, pe care le numește „industria azilului”.

Școli separate pentru copiii care nu sunt cetățeni germani

În plus, partidul AfD vrea să excludă copiii și adolescenții care nu au reședință permanentă în Germania de la frecventarea școlilor obișnuite. Pe lângă aceasta, în cadrul guvernului landului urmează să fie înființat un „grup de lucru pentru remigrare”, care să coordoneze politica de azil a landului.

Nu este încă clar câte dintre aceste măsuri ar putea fi puse în aplicare în mod legal de un guvern regional condus de AfD.

Crearea unor clase speciale pentru refugiați ar putea, de exemplu, să constituie o încălcare a dreptului internațional și european. Iar chestiunea privind cine poate și cine nu poate fi expulzat ține de competența guvernului federal, nu de cea a unui land.

AfD se opune imigrației în Germania

În programul său de guvernare, partidul solicită o „schimbare de 180 de grade în politica de migrație”, iar obiectivul său declarat este reducerea numărului de imigranți din Saxonia-Anhalt.

Planul AfD de a pune capăt acestei penurii constă în încurajarea germanilor care locuiesc în străinătate să se întoarcă.

Cercetători în domeniul economic au avertizat că un guvern condus de AfD ar putea agrava deficitul de forță de muncă calificată.

AfD vrea să refacă relația Germaniei cu Rusia

Cele 16 guverne ale landurilor din Germania nu au practic nicio autoritate asupra politicii externe și de apărare a Germaniei, deși pot influența dezbaterile politice prin intermediul Bundesratului, camera parlamentară care reprezintă landurile.

În acest context, un premier de land din partea AfD ar avea o pondere politică considerabilă, mai precizează Deutsche Welle.

De exemplu, de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, Germania a oprit în mare măsură importurile de petrol. Acum, programul electoral al AfD solicită o apropiere de Rusia și încetarea sancțiunilor.

De asemenea, AfD dorește să extindă predarea limbii ruse în școli și să recruteze în mod specific vorbitori nativi de rusă în acest scop.

În ceea ce privește Ucraina, însă, AfD adoptă o poziție mai dură, solicitând o „ofensivă de întoarcere” pentru refugiații ucraineni. Din nou, un guvern regional nu poate expulza ucraineni din Germania — acest aspect este reglementat de politica federală.

Președinta partidului AfD: Germania are nevoie de gazul ieftin al Rusiei

La sfârșitul lunii iunie, președinta partidului AfD, Alice Weidel, a declarat pentru Reuters că Germania ar trebui să pună capăt boicotului asupra petrolului și gazelor rusești, pentru a-și susține economia aflată în declin.

„Energia ieftină din Rusia a fost secretul succesului «Made in Germany». Avem nevoie din nou de ea”, a declarat Weidel.