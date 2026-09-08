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Ce conține, de fapt, programul oficial politic al AfD. Au promis că vor acționa ”din primul minut” după ce vor câștiga

Stiri externe
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Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a obținut, recent, cel mai bun rezultat electoral din istoria sa la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, câștigând cu mult peste 40 % din voturi și lăsând toate partidele cu mult în urmă.

autor
Cristian Matei

Cu toate acestea, partidul nu deține majoritatea locurilor din Parlament necesare pentru a guverna fără aliați, notează Deutsche Welle.

Deoarece AfD a fost clasificat drept „partid extremist de dreapta confirmat” de către autoritățile Germaniei, celelalte partide au anunțat că o colaborare cu AfD este exclusă.

De ce este considerat ”extremist” partidul AfD

În luna mai a anului 2025, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), adică Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, serviciul german de contrainformații și securitate internă, a desemnat oficial partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD) drept partid extremist de dreapta, în urma unui proces de evaluare care a durat patru ani.

În comunicatul său, BfV a subliniat „concepția dominantă a partidului privind națiunea, bazată pe originea etnică, care este incompatibilă cu ordinea democratică liberă”.

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Reprezentanții oficiali au subliniat că AfD „urmărește să excludă anumite grupuri de populație de la participarea pe picior de egalitate la viața socială” și să le discrimineze. BfV susține că partidul nu consideră, de exemplu, cetățenii germani proveniți din țări cu tradiții musulmane ca fiind membri egali ai națiunii germane definite din punct de vedere etnic.

Agenția mai afirmă că acest lucru incită la agitație împotriva unor persoane sau grupuri specifice, le devalorizează și alimentează frica irațională și ostilitatea față de acestea.

Platforma ”radicală” de guvernare a AfD

De luni de zile, programul politic al AfD a stârnit dezbateri aprinse în toată Germania. Motivul este că partidul dorește să înăsprească drastic politicile privind azilul și imigrația, arată Deutsche Welle. AfD vrea să accelereze expulzarea solicitanților de azil aflați în situație ilegală și să introducă o obligație generală de muncă pentru toți ceilalți solicitanți de azil.

Mai presus de toate, însă, dorește să facă Saxonia-Anhalt și Germania mai puțin atractive pentru imigranți și solicită o „schimbare de 180 de grade în politica de migrație”. În timpul campaniei electorale, partidul a dat în mod repetat vina pe migranți pentru criminalitatea din orașele germane și pentru criza locuințelor.

Mai mult, AfD plănuiește o restructurare radicală a societății: a declarat război radiodifuziunii publice, dorește să reducă finanțarea proiectelor democratice, intenționează să înființeze un fel de grup de justițiari împotriva migranților și își propune să combată diversitatea socială - toate aceste aspecte fiind prevăzute în programul său electoral. Iar unul dintre liderii AfD, Ulrich Siegmund, a subliniat într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD că aceste chestiuni nu sunt negociabile.

Cum intenționează AfD să înăsprească radical legislația privind azilul

În proiectul său de program de guvernare, AfD a promis „expulzări încă din primul minut!” în cazul în care va câștiga alegerile din Saxonia-Anhalt. Obiectivul declarat, conform programului electoral al partidului, este pur și simplu acela de a expulza cât mai mulți imigranți care nu dețin permise de ședere, mai arată DW.

Partidul s-a angajat, de asemenea, să impună reguli mult mai stricte în materie de azil la toate nivelurile: dorește mai multe detenții în așteptarea expulzării, muncă obligatorie pentru solicitanții de azil și intenționează să elimine toate finanțările de stat pentru programele de integrare, pe care le numește „industria azilului”. 

Școli separate pentru copiii care nu sunt cetățeni germani

În plus, partidul AfD vrea să excludă copiii și adolescenții care nu au reședință permanentă în Germania de la frecventarea școlilor obișnuite. Pe lângă aceasta, în cadrul guvernului landului urmează să fie înființat un „grup de lucru pentru remigrare”, care să coordoneze politica de azil a landului.

Nu este încă clar câte dintre aceste măsuri ar putea fi puse în aplicare în mod legal de un guvern regional condus de AfD.

Crearea unor clase speciale pentru refugiați ar putea, de exemplu, să constituie o încălcare a dreptului internațional și european. Iar chestiunea privind cine poate și cine nu poate fi expulzat ține de competența guvernului federal, nu de cea a unui land.

AfD se opune imigrației în Germania

În programul său de guvernare, partidul solicită o „schimbare de 180 de grade în politica de migrație”, iar obiectivul său declarat este reducerea numărului de imigranți din Saxonia-Anhalt.

Planul AfD de a pune capăt acestei penurii constă în încurajarea germanilor care locuiesc în străinătate să se întoarcă.

Cercetători în domeniul economic au avertizat că un guvern condus de AfD ar putea agrava deficitul de forță de muncă calificată.

AfD vrea să refacă relația Germaniei cu Rusia

Cele 16 guverne ale landurilor din Germania nu au practic nicio autoritate asupra politicii externe și de apărare a Germaniei, deși pot influența dezbaterile politice prin intermediul Bundesratului, camera parlamentară care reprezintă landurile.

În acest context, un premier de land din partea AfD ar avea o pondere politică considerabilă, mai precizează Deutsche Welle.

De exemplu, de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, Germania a oprit în mare măsură importurile de petrol. Acum, programul electoral al AfD solicită o apropiere de Rusia și încetarea sancțiunilor.

De asemenea, AfD dorește să extindă predarea limbii ruse în școli și să recruteze în mod specific vorbitori nativi de rusă în acest scop.

În ceea ce privește Ucraina, însă, AfD adoptă o poziție mai dură, solicitând o „ofensivă de întoarcere” pentru refugiații ucraineni. Din nou, un guvern regional nu poate expulza ucraineni din Germania — acest aspect este reglementat de politica federală.

Președinta partidului AfD: Germania are nevoie de gazul ieftin al Rusiei

La sfârșitul lunii iunie, președinta partidului AfD, Alice Weidel, a declarat pentru Reuters că Germania ar trebui să pună capăt boicotului asupra petrolului și gazelor rusești, pentru a-și susține economia aflată în declin.

„Energia ieftină din Rusia a fost secretul succesului «Made in Germany». Avem nevoie din nou de ea”, a declarat Weidel.

Culmea ironiei: președinta AfD, un partid care se opune imigranților, este gay și are o parteneră de viață cetățean elvețiană, născută în Sri Lanka

Culmea ironiei este faptul că Alice Weidel, președinta AfD, un partid care se opune imigranților, este gay și are o parteneră de viață pe nume Sarah Bossard, cetățean elvețiană, născută în Sri Lanka și activă în industria filmului ca producătoare, potrivit Sky News.

Ele formează un cuplu de mai mulți ani, relația lor fiind relatată în presă încă din jurul anului 2009. De asemenea, au împreună doi copii și și-au împărțit viața între Germania și Elveția.

Situația lor este adesea menționată în presă deoarece Weidel conduce un partid care promovează valori familiale conservatoare, în timp ce ea însăși este într-o relație cu o femeie.

Controversele dintre AfD și trecutul nazist al Germaniei

Nu există declarații oficiale ale conducerii AfD prin care partidul să se declare nazist, neonazist sau fascist. Dimpotrivă, conducerea AfD respinge în mod public aceste etichete. Totuși, au existat declarații și comportamente ale unor lideri AfD care au generat acuzațiile de legături cu extremismul de dreapta.

Cele mai muote controverse sunt legate de Björn Höcke, liderul AfD din landul Turingia și una dintre cele mai influente figuri ale partidului. În 2024, Höcke a fost condamnat de instanțele germane pentru utilizarea sloganului "Alles für Deutschland" ("Totul pentru Germania"), care era sloganul organizației SA (Sturmabteilung), una dintre formațiunile paramilitare naziste.

Instanțele au considerat că sloganul este asociat explicit cu nazismul și este interzis în Germania.

Memorialul Holocaustului și perioada nazistă a Germaniei, în viziunea AfD

Höcke a provocat controverse și când a numit Memorialul Holocaustului din Berlin „un monument al rușinii” și a cerut o schimbare a modului în care Germania își confruntă trecutul nazist.

Aceste declarații sunt adesea citate de criticii AfD ca exemple de revizionism istoric.

Un alt lider istoric AfD, Alexander Gauland, a provocat controverse prin afirmația că perioada nazistă ar reprezenta doar „o pată de excrement de pasăre în peste o mie de ani de istorie germană”, potrivit Financial Times. Declarația a fost interpretată de numeroși comentatori și istorici ca o minimalizare a crimelor naziste.

În ianuarie 2024, potrivit Politico, investigația realizată de jurnaliștii de la Correctiv a dezvăluit participarea unor oficiali AfD la o întâlnire cu activiști ai extremei drepte și cu Martin Sellner, lider al mișcării identitare austriece, unde s-a discutat despre un plan de „remigrație” pentru milioane de persoane.

Planul AfD după victoria din Saxonia-Anhalt. Cum vrea extrema dreaptă să ajungă la putere în toată Germania

Sursa: Deutsche Welle Reuters Al Jazeera / The Guardian

Etichete: afd, germania,

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