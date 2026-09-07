Creștin democrații cancelarului Friederich Merz au primit doar puțin peste 17% dintre voturi.

Merz s-a declarat „profund șocat de rezultat", care va avea implicații nu doar în Germania, ci și în Uniunea Europeană.

Ulrich Siegmund, AfD: ”Am făcut istorie. Ne luăm țara înapoi. Totul începe aici, în Saxonia-Anhalt. Nu ne vom compromite principiile; nu vom renunța la noi înșine. Nu vom deveni niciodată asemenea celor care au fost pe bună dreptate sancționați în această seară. Noi suntem Alternativa pentru Germania”.

Charistmaticul lider AFD din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, a sărbătorit, avându-i alături pe cei doi co-președinți ai formațiunii la nivel național, Alice Weidel și Tino Chrupalla.

Ulrich Siegmund: ”Vă spun: haideți să readucem Germania noastră de odinioară, sigură și frumoasă”.

În Saxonia Anhalt - un land mic din estul țării, cu 2,1 milioane de locuitori -, Alternativa pentru Germania a obținut dublu voturilor pe care le primise la precedentele alegeri, în 2021.

Totuși AFD NU a obținut și majoritatea absolută pentru a forma guvernul regional. Îi lipsesc doar 3 mandate.

Ali Bunkall, Sky News, Magdeburg: ”Politicienii germani din partidele tradiționale au reușit în ultimii ani să țină extrema dreaptă în afara puterii, din cauza conotațiilor cu trecutul țării. Au construit un zid de apărare. Dar, în această seară (ieri seară), acest zid s-a prăbușit”.

AFD este deosebit de popular în estul Germaniei, însă acum partidul este cotat în sondaje și drept cea mai mare formațiune politică la nivel național.

Kerstin Spoke, The Associated Press: ”Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept o organizație de extremă dreaptă confirmată”.

Ulrich Siegmund: ”Așadar, vreau să subliniez că, atât în relația cu Rusia, cât și în cea cu Statele Unite ale Americii, avem nevoie de ambele, dacă Germania vrea să aibă succes, dacă vrem să promovăm politici în interesul țării noastre”.

Una dintre cele mai controversate politici ale AfD este ceea ce ei numesc „remigrare", care înseamnă, în esență, deportarea în masă a imigranților fără documente, precum și a celor care au comis infracțiuni.

Președinta AfD a spus categoric că este de părere că situația reprezintă o palmă dată cancelarului german Friedrich Merz, că zilele acestuia în funcție sunt numărate și că vor avea loc deportări în masă din Germania.

Merz: ”Suntem cu toții profund șocați; nu ne așteptam să se întâmple așa. Ziua de ieri a marcat un punct de cotitură, nu doar în Saxonia-Anhalt, ci și în întreaga Germanie. Acest rezultat electoral va avea repercusiuni; de asemenea, are implicații asupra situației internaționale”.

Peste ocean, Elon Musk a jubilat. Iar preşedintele american Donald Trump, a postat pe rețeaua sa de comunicare o captură de ecran cu exit pollurile prezentate de televiziunea germană.

În schimb, premierul de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, a privit rezultatul cu totul diferit, afirmând că „în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD".