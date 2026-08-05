Mesajele lui Trump provoacă adesea fluctuații bruște pe piețele globale mai ales când scrie despre comerț și taxe vamale. Noul serviciu ridică semne de întrebare privind tranzacțiile pe bază de informații privilegiate și folosirea funcției publice pentru câștig personal.

Disponibil prin abonament cu un cost lunar de 100.000 de dolari promite acces la postările lui Donald Trump, cu câteva fracțiuni de secundă înaintea publicului larg. Noul sistem trimite postările direct clienților plătitori, oferind astfel un avantaj celor mai rapizi investitori și algoritmilor.