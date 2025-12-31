Cum s-a produs tragicul accident în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul britanic „era şocat, incapabil să vorbească”

Implicat într-un accident care a costat viaţa a doi dintre apropiaţii săi în Nigeria, Anthony Joshua a scăpat nevătămat. Dar boxerul britanic era în stare de şoc, potrivit unui martor.

La două zile după tragedie, anchetatorii continuă să reconstituie accidentul rutier care a provocat moartea a două persoane în Nigeria şi în care a fost implicat boxerul Anthony Joshua.

Conform primelor informaţii, „viteza excesivă şi depăşirea periculoasă” ar fi cauza accidentului. Joshua, fost campion mondial şi olimpic la categoria grea, se afla pe bancheta din spate a SUV-ului care a pierdut controlul şi a lovit un camion parcat.

„S-a auzit un zgomot, un «boom». Am crezut că a explodat un cauciuc al camionului”, a povestit Ajala Yusuf Oluwaseyi, martor interogat de Sky Sports pe marginea autostrăzii care leagă Lagos de Ibadan. El spune că a văzut „o maşină sub un camion parcat”. Persoanele aflate în apropiere, inclusiv el, „s-au grăbit să vadă ce s-a întâmplat”.

Dintre cele patru persoane aflate în vehicul, cele din partea dreaptă faţă şi din partea dreaptă spate a SUV-ului au decedat pe loc. Era vorba de Ayodele Kelvin Olu, un nigerian-britanic şi antrenor personal al lui Joshua, şi de Gami Sina, un britanic preparator fizic al boxerului. Ambii aveau 36 de ani.

Joshua, la rândul său, „era şocat, incapabil să vorbească”, potrivit aceluiaşi martor. Corpul Federal de Securitate Rutieră (FRSC) a sosit rapid la locul accidentului.

„Nu părea rănit. Nu am văzut nicio rană în acel moment. Era încă în vehicul când am ajuns”, a detaliat comandantul zonei, Ann Oladayo.

Britanicul în vârstă de 36 de ani, care câştigase prin KO lupta împotriva lui Jake Paul la Miami (Statele Unite) cu câteva zile înainte, ar fi suferit doar răni uşoare. Numeroase personalităţi din lumea boxului i-au acordat sprijinul şi au adus un omagiu celor doi bărbaţi care au murit în accident.

