Ce le-a spus Ursula von der Leyen bulgarilor că le va aduce moneda euro imediat după aderare: „Puteți fi mândri"

31-12-2025 | 16:01
Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat aderarea Bulgariei la zona euro, calificând-o drept una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene.

Alexandru Toader

În declarația sa dinaintea datei de 1 ianuarie 2026, când euro va deveni moneda oficială a Bulgariei, ea a subliniat că acest pas încununează ani de eforturi susținute și reforme. Potrivit acesteia, adoptarea euro va facilita plățile zilnice și călătoriile cetățenilor și va aduce beneficii tangibile societății bulgare.

„Bulgaria aderă la zona euro, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Acest moment important reflectă ani de muncă asiduă și dedicare, depășind provocările. Euro va aduce beneficii poporului bulgar, facilitând plățile și călătoriile”, a declarat von der Leyen, citată de Novinite.

Ea a subliniat că trecerea la moneda euro deschide noi orizonturi pentru companiile bulgare, oferindu-le un acces mai bun la oportunitățile oferite de piața unică a UE.

„Aceasta va consolida și mai mult vocea Bulgariei în Europa. Acest pas este benefic pentru Bulgaria și consolidează Europa în ansamblu. Face economia noastră mai rezilientă și mai competitivă la scară globală. Felicitări, Bulgaria! Puteți fi mândri de ceea ce ați realizat”, a adăugat președinta Comisiei.

Reprezentanța Comisiei Europene la Sofia a reamintit că Bruxelles a susținut în mod constant Bulgaria pe parcursul procesului de adoptare a monedei unice. Odată cu aderarea Bulgariei, zona euro va cuprinde 21 de state membre ale UE și peste 357 de milioane de locuitori.

Conform ultimului sondaj Eurobarometru, sprijinul public pentru euro rămâne puternic atât în UE, cât și în zona euro, o majoritate clară a respondenților considerând moneda unică benefică pentru Uniune și pentru propriile țări.

Prețurile în Bulgaria vor continua să fie afișate simultan în leva și euro până la 8 august 2026. Băncile comerciale au primit deja bancnote și monede euro de la Banca Națională a Bulgariei și au furnizat numerar în euro comercianților cu amănuntul și întreprinderilor înainte de trecerea la moneda euro.

Sursa: Novinite.bg

Peste două zile, pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face trecerea la moneda unică europeană. Euro va înlocui Leva, iar Sofia va deveni în mod oficial al 21-lea stat membru al zonei Euro.

