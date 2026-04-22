Marți, organizația non-profit Consumer Federation of America (CFA) a intentat un proces împotriva Meta, susținând că modul în care gigantul rețelelor sociale gestionează escrocii de pe platformele sale încalcă legile privind protecția consumatorilor din Washington, DC, arată publicația Wired.

În timp ce multe escrocherii online implică contactarea directă a victimelor de către escroci (care sunt adesea ei înșiși victime ale traficului de persoane, prinse în complexe de escrocherie), procesul intentat de CFA se concentrează pe publicitatea frauduloasă de pe care CFA susține că Meta a profitat și pe care a permis să „se răspândească pe platformele sale”, în ciuda promisiunii publice că ia în serios combaterea fraudei și a escrocheriilor.

În plângerea sa, CFA indică reclame găsite în biblioteca de reclame a Meta despre care CFA susține că sunt tipuri de escrocherii binecunoscute, inclusiv câteva care par să vizeze persoanele în funcție de anul nașterii și promovează cecuri de 1.400 de dolari, precum și altele care promovează iPhone-uri gratuite de la guvern.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Meta, Chris Sgro, spune: „Aceste acuzații denaturează realitatea muncii noastre și le vom combate.”

Cuvintele cheie pentru reclame dubioase

Într-un interviu acordat revistei WIRED, Ben Winters, directorul departamentului de IA și confidențialitate a datelor din cadrul CFA, afirmă că oricine poate găsi alte reclame dubioase doar căutând în biblioteca de reclame a Meta folosind cuvinte-cheie precum „telefon gratuit” și „cec de stimulare”. O scurtă analiză a bibliotecii de reclame efectuată luni de WIRED relevă mai multe reclame active pentru „verificări fiscale secrete”, care redirecționează către un site web ce promite să dezvăluie „strategia de investiții a Wall Street-ului, rezistentă la recesiune”. ”

Meta nu a răspuns la întrebările referitoare la faptul dacă reclamele pentru „verificări fiscale secrete” sunt permise în conformitate cu politicile sale.

CFA încearcă să recupereze daune și ceea ce consideră a fi profituri ilegale de la Meta. Winters spune că mai sunt multe de făcut pentru a elimina contravenienții recidiviști și a examina cu atenție reclamele care promit lucruri precum programe guvernamentale gratuite care nu există, înainte ca acestea să fie prezentate consumatorilor.

Escrocheriile, mai ușor de promovat pe Facebook decât pe Google

Meta a fost supusă unei atenții deosebite deoarece Facebook, Instagram și WhatsApp — toate deținute de Meta — se numără printre cele mai utilizate platforme online de către americani, potrivit unui raport recent al Pew Research Center. La sfârșitul anului 2025, Reuters a relatat despre o serie de documente interne ale Meta care detaliau modul în care compania a gestionat activitatea frauduloasă și interzisă a utilizatorilor, inclusiv o prezentare din mai 2025 care estima că platformele sale erau implicate în o treime din toate escrocheriile reușite din SUA. O altă prezentare citată de Reuters susținea că o analiză internă a Meta a constatat că „este mai ușor să promovezi escrocherii pe platformele Meta decât pe Google”.

Un document Meta din 2024, citat de Reuters, estima că în acel an compania urma să obțină 10,1% din veniturile sale – aproximativ 16 miliarde de dolari – din reclame care erau, de fapt, escrocherii sau alte tipuri de conținut interzis. Pentru a pune această cifră în perspectivă, FBI a estimat că, în 2024, americanii au pierdut 16 miliarde de dolari din cauza tuturor infracțiunilor comise pe internet. La acea vreme, un purtător de cuvânt al Meta a calificat estimarea drept „aproximativă și excesiv de cuprinzătoare” și a afirmat că setul de documente despre care a raportat Reuters „denaturează abordarea Meta față de fraudă și escrocherii” și că veniturile reale erau mai mici, dar a refuzat să precizeze pentru Reuters cu cât.

„Combatem agresiv escrocheriile pe platformele noastre pentru a proteja oamenii și companiile”, spune Sgro, purtătorul de cuvânt al Meta. „Numai anul trecut, am eliminat peste 159 de milioane de reclame frauduloase, dintre care 92% le-am eliminat înainte ca cineva să le raporteze, și am închis 10,9 milioane de conturi pe Facebook și Instagram asociate cu centre criminale de escrocherie.”

Nu este primul demers

În iunie 2025, o coaliție bipartidă formată din procurori generali ai statelor a îndemnat Meta să ia măsuri împotriva reclamelor de pe Facebook care îndrumau consumatorii către grupuri de WhatsApp folosite pentru a desfășura escrocherii de investiții. Scrisoarea, semnată de procurorul general al statului New York, Letitia James, menționa că soluțiile Meta nu funcționau și că anchetatorii din New York continuau să vadă reclame frauduloase la luni de zile după ce trimiteau rapoarte către Meta.

De atunci, Parchetul General al Insulelor Virgine Americane a intentat un proces împotriva Meta, în care, printre altele, se susține că societatea nu numai că nu a luat măsuri împotriva publicității înșelătoare, ci a perceput tarife mai mari de la agenții de publicitate pentru difuzarea anunțurilor semnalate ca fiind susceptibile de a fi frauduloase. Procesul respectiv este încă în curs.

Deși guvernul federal și multe state au legi de protecție a consumatorilor similare cu legea din DC pe care CFA susține că Meta a încălcat-o, Winters spune că nu își face mari speranțe că guvernul federal va lua măsuri și, deși apreciază munca procurorilor generali ai statelor, el crede că consumatorii au nevoie de ajutor acum.

„Apreciem munca lor și considerăm că este absolut esențială, dar nu putem aștepta ca ei să acționeze când nu i-am văzut capabili să acționeze atât de repede cât avem nevoie”, spune Winters. „De aceea există organizațiile non-profit și societatea civilă într-o lume idealizată, nu-i așa? Pentru a umple golurile acolo unde există goluri.”