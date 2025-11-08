Legendarul diamant ”Florentin”, care aparține familiei imperiale Habsburg, a reapărut la 100 de ani după dispariția sa

diamantul Florentin
Getty

Legendarul diamant ”Florentin”, o bijuterie galbenă în formă de pară, de 137 de carate, aparținând familiei imperiale Habsburg din fostul imperiu al Austro-Ungariei, a reapărut la 100 de ani după dispariția sa.

Acesta a stat ascuns într-un seif al unei bănci din Canada, la ordinul împărătesei Zita.

Diamantul a apărut în contextul scandalului provocat de îndrăznețul furt de bijuterii regale de la Luvru, din Paris, care a reaprins interesul pentru alte artefacte celebre furate sau dispărute.

Reapariția diamantului Florentin a pus capăt deceniilor de zvonuri, filme și romane care speculau asupra soartei bijuteriei, notează Euronews.

Bijuteria a aparținut, probabil, familiei Medici din Florența înainte de Habsburgi, deși originea sa rămâne necunoscută. Cu toate acestea, se speculează că a fost creată pentru ”Carol cel Îndrăzneț”, ultimul duce de Burgundia.

Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris

Diamantul a dispărut când împăratul Carol I a fugit din Viena în căutarea azilului în străinătate, undeva în jurul anului 1918. Se știe că unele bijuterii au fost transportate în Elveția pentru a fi protejate, ceea ce a dus la ipoteza că diamantul Florentin a dispărut în acea perioadă.

Descendenți ai familiei Habsburg au dezvăluit acum că diamantul nu a fost niciodată pierdut, potrivit unor informații publicate în presa americană și germană. După ce familia imperială a fugit din Canada în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a scăpa de persecuția nazistă, a depozitat diamantul – pe care îl păstrase tot timpul – împreună cu alte bijuterii într-un seif bancar.

Doar câteva persoane știau locația, conform dorinței împărătesei Zita, văduva lui Carol I. Ea a dezvăluit locul unde se afla diamantul doar fiilor săi, Robert și Rodolphe, cerându-le să păstreze secretul din motive de securitate până la 100 de ani după moartea lui Carol, în 1922. Conform relatărilor familiei, frații au transmis această informație propriilor fii înainte de a muri.

Trei rude ale familiei Habsburg au confirmat povestea pentru New York Times. Acum, că jurământul centenar a fost îndeplinit, descendenții, printre care Karl Habsburg-Lothringen, nepotul ultimului împărat, și verii Lorenz von Habsburg-Lothringen și Simeon von Habsburg, au decis că bijuteriile private ar trebui expuse.

În semn de recunoștință față de Canada pentru că a oferit azil familiei fostului monarh, colecția va rămâne acolo, iar diamantul Florentine și alte bijuterii ar putea fi expuse public.

Piatra de 137 de carate se remarcă prin forma sa de pară și culoarea aurie strălucitoare, ceea ce o face una dintre cele mai importante pietre prețioase din istorie. Reapariția sa rezolvă unul dintre cele mai mari mistere ale secolului XX în ceea ce privește artefactele.

În octombrie, Luvrul a făcut senzație în presa internațională după ce hoții au folosit o platformă de lift montată pe un camion pentru a fura bijuteriile coroanei din galeria Apollo.

NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

