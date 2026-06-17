Patru milioane de refugiați locuiau în 2025 în Germania, jumătate dintre aceștia provenind din Ucraina și Siria, potrivit datelor oficiale citate miercuri de Deutsche Welle.

Cifrele oficiale prezentate acum de guvernul federal sunt mult mai mari decât cele prezentate până de curând, tot de către Berlin. Ultimele raportări vorbeau despre 2,7 milioane de migranți în Germania. Per total, Germania are cei mai mulți locuitori născuți în străinătate din Uniunea Europeană: 18 milioane de persoane.

Datele publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistică includ 713.000 de persoane în vârstă care încă sunt considerate din punct de vedere tehnic refugiați după ce au fugit în Germania din fostele teritorii germane din Europa de Est între sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și 1950.

Dintre cei 3,3 milioane de alți refugiați, 55% sunt bărbați și 45% sunt femei, cu o vârstă medie de 39 de ani, conform cifrelor. Un sfert (25%) s-au născut în Ucraina, în timp ce 22% s-au născut în Siria.

Populația totală a Germaniei este de 83,5 milioane de locuitori

Refugiații reprezintă cea mai mare proporție din populație în micile state occidentale Bremen (7,3%), Hamburg (6,3%) și Saarland (5,7%).

Cele mai mari proporții de refugiați în statele mai populate ale Germaniei se găsesc în Hessa (4,8%) și Renania de Nord-Westfalia (4,6%). În capitala Berlin, 4,5% din populație sunt refugiați.

Refugiații reprezintă cea mai mică proporție din populație în landurile est-germane Saxonia (3,1%), Mecklenburg-Pomerania de Vest și Brandenburg (2,5% fiecare) – zone, contrar intuiției, cu o parte din cea mai mare susținere pentru partidul anti-imigrație și anti-refugiați Alternativa pentru Germania (AfD).

Populația totală a Germaniei la sfârșitul anului 2025 era de aproximativ 83,5 milioane.