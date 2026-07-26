După 13 nopţi consecutive de bombardamente intense asupra Iranului, Pentagonul a suspendat brusc vineri seara campania, fără a mai fi raportate atacuri americane sâmbătă sau duminică, potrivit Agerpres.

Iranul, care a ripostat la fiecare noapte de bombardamente cu atacuri asupra ţărilor vecine care găzduiesc baze americane, a oprit de asemenea focul timp de două zile.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică pentru Fox News că Trump a decis să oprească atacurile pentru a da mai mult timp diplomaţiei.

"El oferă puţin spaţiu discuţiilor", a spus Waltz, fără a oferi detalii.

Sursa iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că "poziţia Iranului rămâne 'atac pentru atac': dacă atacurile se opresc, Iranul îşi va opri şi el operaţiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite".

"Cu toate acestea, Iranul este pregătit să ofere un răspuns dur dacă SUA lansează un alt atac", a mai spus sursa sub rezerva anonimatului.

Întrebat despre pauza în bombardamente, un oficial de rang înalt din administraţia Trump a declarat sâmbătă că preşedintele "a fost întotdeauna clar că preferă diplomaţia, dar a arătat Iranului ce se va întâmpla dacă nu reuşesc să vină să negocieze în mod serios".

Sursa iraniană a afirmat că Teheranul nu are prea multe speranţe că decizia lui Trump de a întrerupe atacurile reprezintă o schimbare majoră în poziţia de negociere a SUA.

"Există mai mult scepticism decât optimism cu privire la oprirea atacurilor. Opinia generală este că întreruperea (atacurilor) este o mişcare tactică, mai degrabă decât una autentică", a mai spus el.