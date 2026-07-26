Iar președintele Nicușor Dan a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

Primul mesaj a venit din partea președintelui României, Nicușor Dan. Șeful statului a avut o reacție fermă și a anunțat că protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va avea la bază cercetările privind dronele doborâte în ultimele două zile.

Pe scurt, este vorba despre o plângere oficială transmisă de o țară alteia. Nu înseamnă ruperea relațiilor sau un răspuns militar, ci un avertisment oficial transmis pe cale diplomatică. De regulă, spun specialiștii, în astfel de cazuri sunt cerute explicații și solicitări astfel încât incidentul să nu se repete. În paralel, sunt informați aliații NATO și UE.

Un mesaj în aceeași notă a venit și de la Ministerul Român al Afacerilor Externe, iar Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe. O măsură diplomatică prin care România transmite un semnal ferm după încălcările repetate ale spațiului aerian.

În același timp, autoritățile au transmis aprecieri pentru piloții români și echipele de la sol. Pentru moment, acestea au fost informațiile.