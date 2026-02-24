Oamenii săi au jurat răzbunare și au incendiat vehicule, magazine și sucursale bancare. 25 de soldați din Garda Națională au fost uciși în atacurile cartelului, iar guvernele din Occident le transmit cetățenilor din propriile țări să rămână în case sau în hoteluri.

Și ministerul nostru de Externe le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în mai multe state mexicane, unde au izbucnit revolte ori sunt în curs operațiuni de securitate. Numeroși turiști străini sunt blocați în stațiuni din vestul Mexicului.

Turiști străini, mulți americani, au privit de la piscina hotelurilor din Puerto Vallarta cum elicopterele militare survolează orașul. Fumul se ridică din vehiculele incendiate.

Valeria Leon, CNN Correspondent: „Turiștii americani au povestit că hotelurile și-au închis porțile și că oaspeții au fost avertizați să nu iasă din camere. Și nu vorbim despre o stațiune mică: Puerto Vallarta este una dintre cele mai vizitate destinații din Mexic, cu peste 6 milioane de turiști anul trecut”.

Panica s-a instalat în rândul turiștilor din Mexic, pe măsură ce companii aeriene precum precum Air Canada, United Airlines, Aeromexico și American Airlines au suspendat zborurile în zonă. În Guadalajara - al doilea cel mai mare oraș mexican și gazdă a campionatului mondial de fotbal din acesată vară - au răsunat împușcături pe o autostradă, lângă aeroport.

Turist: „Vezi chiar și personalul de la sol alergând, fugind în toate direcțiile și întrând înăuntru, încercând să se ascundă. Apoi încep să apară videoclipuri cu oameni din aeroport alergând prin terminal. Și apoi așa a fost chiar în fața porții noastre de îmbarcare”.

Turist: „Unul dintre copiii mei a fost trimis la poarta 3, altul a fost chemat la poarta 5. Dar mulți veneau de la poarta 7 - nu i-au lăsat să intre în avion, le-au închis ușa la îmbarcare. Au început să se audă oameni țipând și strigând, alergau care încotro”.

Cod roșu de pericol

Mircea Alexandru, român din Guadalajara: „La 2 km de noi într-adevăr s-au auzit niște focuri de armă și o benzinărie a fost incendiată. Exact pe la 10 mă pregăteam să ies și pe la 10:30 au dat mesajul de cod roșu care ni s-a spus să stăm în case pentru că este destul de periculos”.

Eugen Degeratu, președintele comunității de români din Cancun și Riviera Maya: „Au fost trimiși 10.000 de soldați să asigure calmul aici în Cancun și Riviera Maya un loc foarte turistic. Am niște rude în Guadalajara din partea soției mele care este mexicană și au spus că le-a fost impus să nu părăsești casa pentru incidentele care se întâmplau acolo. Deci au închis școli, pur și simplu oamenii nu merg la școală, la grădiniță. Majoritatea afacerilor au fost închise."

Tot în orașul Guadalajara, o mie de vizitatori - între care și numeroși copii - și-au petrecut noaptea de duminică spre luni în interiorul grădinii zoologice pe care o vizitau când au izbucnit violențele.

Luis Soto Rendón, Guadalajara Zoo Director: „Nu era sigur pentru ei să se întoarcă în orașele lor și de aceea au cerut sprijinul grădinii zoologice pentru a rămâne în incinta noastră. În general, oamenii au fost calmi, iar spațiul din interiorul grădinii zoologice este un spațiu sigur. Au fost însoțiți de diferite forțe de poliție, ceea ce a contribuit, de asemenea, la menținerea unei atmosfere liniștite”.

Autoritățile au trimis mii de soldați în orașele din vestul Mexicului după uciderea lui El Mencho - unul dintre cei mai temuți baroni mexicani ai drogurilor.

Megan Janetsky, The Associated Press: „Cartelul Jalisco Nueva Generación a reacționat extrem de violent și a incendiat autobuze și alte vehicule precum acesta, blocând practic drumurile și paralizând statul Jalisco, precum și multe alte state mexicane”.

Autoritățile au dat luni asigurări că situația revine la normal, după violențele de duminică.

Omar García Harfuch, Mexico Security Secretary: „Cele mai multe blocaje rutiere au fost îndepărtate. Drumurile principale au fost curățate, iar zonele care încă erau afectate de violențe se află sub controlul militarilor și sunt în curs de a fi complet eliberate”.

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, era liderul temutului cartel de droguri "Jalisco noua generație". A fost grav rănit într-un schimb de focuri între gărzile sale de corp și comando-urile militare desfășurate pentru a-l captura. Și a murit în timp ce armata îl transporta din orașul Tapalpa, către capitala Mexico City.

Potrivit ministrului mexican al Apărării, Ricardo Trevilla, informațiile care au dus la capturarea lui El Mencho au provenit de la o „parteneră a lordului drogurilor”. Cei doi ar fi avut o relație romantică.