Militarii ruşi ucişi în lupte se numesc "Cargo 200" încă din timpul războiului din Afganistan (1979-1989). Atunci, pe eticheta care însoţea transportul scria 200, deoarece aceasta era greutatea maximă a sicriului de zinc permisă de Ministerul Apărării al Uniunii Sovietice. Ultima dată când Ministerul Apărării rus a informat despre decesele în rândul armatei ruse a fost în septembrie 2022, când a estimat cifra la 5.937, chiar înainte de mobilizarea rezerviştilor care a declanşat exilul a peste un milion de bărbaţi de vârstă militară.

Surse occidentale, începând cu NATO şi ajungând până la serviciile secrete americane şi britanice, estimează pierderile zilnice în rândurile armatei ruse la aproximativ 1.000 de soldaţi şi pierderile lunare la peste 30.000. În plus, ianuarie ar fi prima lună în care armata rusă nu a putut înlocui pierderile cu voluntari.Secretul lui PolichinelleCunoscutul blogger militar Iuri Podoliak, care a fost invitat la recepţii la Kremlin, a fost cel care a rupt tăcerea în ianuarie, când a abordat pe YouTube subiectul sensibil al Cargo 200.

Podoliak a recunoscut că armata rusă ar fi putut pierde până la 415.000 de oameni: soldaţi, voluntari şi foşti deţinuţi recrutaţi de grupul de mercenari Wagner. Totodată, el a estimat numărul total de morţi la peste 800.000 din cei peste două milioane de ruşi care au participat la ceea ce în Rusia este cunoscută sub numele de "operaţiune militară specială". Aceste pierderi umane contrastează puternic cu câştigurile teritoriale: doar 12% din teritoriul ucrainean a fost cucerit din 24 februarie 2022.Potrivit experţilor occidentali, nicio ţară nu a suferit atât de multe pierderi într-un conflict de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945.

În fapt, trupele ruse au suferit mai multe pierderi în aceşti patru ani decât în toate conflictele anterioare de la conflagraţia mondială încoace, inclusiv cele două războaie sângeroase din Cecenia. Morţi cu nume şi prenumePortalul independent de ştiri Mediazona, în colaborare cu Meduza şi BBC, estimează numărul combatanţilor ruşi ucişi şi identificaţi după şi prenume nume la peste 168.000. La această cifră trebuie adăugaţi morţii care încă nu au fost identificaţi, dar sunt incluşi, printre altele, în certificatele de deces şi moştenire care sunt documente accesibile populaţiei, în registrele serviciilor funerare sau în rapoartele privind persoanele dispărute.

De fapt, Mediazona recunoaşte că, potrivit calculelor sale aproximative, această cifră s-ar situa deja în jurul a 300.000 de decese, dar lipsesc datele de anul acesta.În primele luni, majoritatea morţilor erau soldaţi profesionişti - membri ai forţelor aeropurtate şi ai brigăzilor motorizate - apoi deţinuţii, iar de la mijlocul anului 2023 încoace, voluntarii.

Între timp, Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din SUA a publicat un raport la începutul acestui an în care informa că, "din februarie 2022, forţele ruse au suferit aproape 1,2 milioane de pierderi (din care 325.000 de morţi), mai mult decât orice altă putere din orice campanie de la al Doilea Război Mondial încoace".

În ceea ce priveşte Ucraina, conform estimărilor centrului, aceasta a suferit între 500.000 şi 600.000 de victime şi între 100.000 şi 140.000 de morţi."În acest ritm, numărul total de victime ruseşti şi ucrainene ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara anului 2026", a subliniat raportul.

Spre deosebire de Kremlin, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut recent peste 55.000 de decese în rândurile armatei sale.Cenzura militară a lui PutinKremlinul a încercat prin toate mijloacele să ascundă aceste informaţii, inclusiv prin oprirea publicării datelor oficiale privind mortalitatea în Rusia, precum şi a altor indicatori demografici care ar permite calcularea deceselor în luptă.

Preşedintele rus Vladimir Putin a interzis publicarea datelor privind pierderile în rândul forţelor armate în mai 2015, după ce soldaţi ruşi fără însemne au fost desfăşuraţi în estul Ucrainei pentru a sprijini revolta prorusă.Drept urmare, ruşii nu au acces la date privind pierderile de vieţi omeneşti în rândul armatei, nici în timp de pace, nici în timpul "operaţiunilor militare speciale".

Chiar şi aşa, cenzura nu este infailibilă. La sfârşitul lunii ianuarie, a Doua Curte Militară a Districtului de Vest a recunoscut, contrar versiunii oficiale, că nava amiral a Flotei Mării Negre, "Moskva", a fost scufundată în aprilie 2022 într-un atac cu torpile ucrainene.

În plus, Curtea a recunoscut moartea a 20 de marinari, identificaţi după nume şi prenume, la care se adaugă opt persoane date dispărute.