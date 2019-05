Carnagiu pe Everest. Un alpinist a dezvăluit ce a văzut pe "acoperişul lumii"

În timp ce numărul deceselor pe "acoperişul lumii" în acest sezon a ajuns la 11, alpiniștii descriu ”carnagiul” de pe Everest.

Un alpinist experimentat a descris pentru publicația The Guardian ”moartea, carnagiul și haosul de pe Everest” în timp ce aventurierii împing cadavre ca să ajungă în vârful celui mai înalt munte din lume.

Cel puţin 11 alpinişti au murit pe muntele Everest în această primăvară, iar cunoscătorii pun bilanţul pe seama ”traficului” ridicol către vârful muntelui.

Elia Saikaly, un cineast, a atins pe 23 mai, Hillary Step, o stâncă aproape verticală localizată în apropierea vârfului muntelui Everest, la altitudinea de 8.790 de metri.

Aici, a povestit el, răsăritul soarelui a dezvăluit cadavrul unui alt alpinist. Pentru că nu ai alte soluții la această altitudine, el și echipa sa, în care se află libaneza Joyce Azzam, au continuat drumul și au atins vârful la scurt timp.

”Nu mi-a venit să cred ce am văzut acolo” a spus Saikaly, despre ultimele ore ale aventurii sale către vârf, într-un mesaj publicat pe contul personal de Instagram.

”Moarte. Carnagiu. Haos. Cozi. Cadavre pe drum și în corturi, la tabăra 4. Oameni pe care am încercat să-i conving să se întoarcă au murit. Oameni care erau doborâți. Pășeam peste cadavre. Toate titlurile senzaționaliste pe care le citiți au fost adevărate pentru noi în noaptea în care am ajuns pe vârf” a povestit bărbatul.

Sezonul de ascensiune din acest an este al patrulea cel mai letal din istorie, mulți alpiniști dând vina atât pe condițiile meteo, cât și pe aglomerația de pe munte. Un număr record de permise eliberate de Nepal pentru accesul pe munte a dus la mulți aventurieri lipsiți de experiență.

Autoritățile nepaleze au eliberat pentru acest sezon 381 de permise, fiecare în valoare de 11.000 de dolari. În total, cu tot cu șerpași, peste 820 de oameni au încercat să ajungă în vârful muntelui în acest sezon.

”Când am urcat eu, alte 200 de persoane încercau să ajungă în vârf. Am dat peste un cățărător mort. Cadavrul său era legat de un punct de ancorare între două linii de siguranță astfel că fiecare alpinist trebuia să pășească peste el”, a povestit Saikaly pentru The Guardian.

”Este greu pentru oamenii de la nivelul mării, care nu au experiența muntelui, care nu au fost la altitudini de peste 8000 de metri să înțeleagă cât de greu este acest scenariu. Când ești pe Everest ești într-o zonă de moarte, de abia mai poți gândi. Devine o situație complicată și începi să realizezi că soarta ta poate să fie la fel. Și când te împing oameni din spate, nu ai ce să faci. Nu ai altă soluție decât să merge mai departe.” a mai explicat el.

O imagine cu aglomerația de pe Everest s-a viralizat



Numărul mare de alpiniști a dus la surprindea unei fotografii care s-a viralizat pe rețelele de socializare: sute de persoane în șir indian au format o coadă uriașă pe o creastă în drum spre vârf.

Poza a fost realizată pe 22 mai de un fost soldat, devenit alpinist - Nirmal Purja - care a explicat pe Facebook că șirul avea aproximativ 250-300 de oameni.

Mulți au crezut că imaginea este trucată. ”Aglomerația de pe Everest duce la condiții letale pentru alpiniști” a titrat CNN. ”Pe Everest, traficul nu este doar o incoveniență, poate fi letal” a titrat și New York Times.

”Am mai întâlnit aglomerații pe munte înainte, dar niciodată atât de mulți oameni la o altitudine atât de mare. Putea fi un dezastru dacă vremea era mai proastă”, a explicat Nirmal Purja. Aglomerația a cauzat întârzieri de 3 ore, crescând riscul de degerături sau deprivare de oxigen pentru alpiniști.



11 morți pe Everest



La începutul săptămânii un american a murit în timp ce cobora de pe Everest, numărul deceselor pe "acoperişul lumii" în acest sezon ajungând la 11.

Christopher John Kulish, în vârstă de 62 de ani, urcase vârful de 8.848 metri şi se întorcea luni seara la tabăra situată la cea mai mare altitudine de pe munte. "Brusc a avut o problemă cardiacă şi a murit pe trecătoarea sudică, potrivit organizatorilor expediţiei sale", a declarat Mira Acharya din cadrul Departamentului de Turism din Nepal.

Sezonul de ascensiune pe Everest se apropie de final, marcat în acest an de aglomerări în aşa-numita "zonă a morţii" şi de noi apeluri la o mai bună reglementare a ascensiunilor, în condiţiile în care acest sezon a făcut cele mai multe victime din 2015 până în prezent.

Autorităţile din Nepal au eliberat 381 de permise pentru acest sezon de primăvară, în timp ce China a acordat, la rândul său, cel puţin 140 de permise - fiecare titular de permis urmând să fie însoţit de cel puţin un şerpaş.

În plus faţă de Everest, nouă persoane au murit pe vârfurile de peste 8.000 de metri din Himalaya în ultimele săptămâni, iar una este dată dispărută.

