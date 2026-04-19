Victimele aveau între un an şi 14 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Chris Bordelon, pe baza concluziilor preliminare.

La scurt timp după ora 6:00 (11:00 GMT), o dispută domestică a degenerat, în timpul căreia un bărbat adult a deschis focul, a spus Bordelon.

Se crede că autorul a acţionat singur. Alte două persoane au fost rănite.

Criminalul a fost împușcat mortal de polițiști

Suspectul a fugit de la faţa locului şi ulterior a fost împuşcat mortal de poliţie în urma unei urmăriri.

Poliţia nu a furnizat nicio informaţie despre această persoană, dar Bordelon a declarat pentru NBC că unii dintre copiii ucişi "erau descendenţii săi", conform Reuters.

Shreveport, situat în nord-vestul Louisianei, se află aproape de graniţa cu Texasul. Este al treilea oraş ca populaţie din stat, după New Orleans şi Baton Rouge.