Baza aeriană Holloman, situată în apropie de Alamogordo, în sudul statului New Mexico, a fost izolată marţi seara, la ora locală 17.30 (miercuri, 1.30, ora României), în urma semnalării unui ”„tacator activ” în apropierea unui magazin din bază, anunţă într-un comunicat a 49-a Escadră.

Persoana rănită a fost condusă să primească îngrijiri medicale, se arată în comunicat.

Oficiali în domeniul securităţii au anunţat că baza a fost securizată, iar măsurile de izolare au fost ridicate.

„Personal (al serviciilor) de urgenţă răspund situaţiei şi nu există nicio ameninţare pentru moment”, se arată în comunicat.

Magazinul a fost închis până la noi ordine, a anunţat pe Facebook baza.

Numele vicitmelor nu au fost dezvăluite şi nici detalii despre atacul armat.

Baza, cu o suprafaţă de aproximativ 93 de mile pătrate (aproximativ 240 de kilometri pătraţi) este baza celei de-a 49-a Escadre, care susţine activităţi în cadrul securităţii naţionale, din care fac parte aviatori şi gardieni pregătiţi de luptă, potrivit site-ului bazei.