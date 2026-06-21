Migrația milionarilor se îndepărtează de vechile destinații dominante din Europa, în favoarea unor piețe considerate mai atractive fiscal și mai stabile, scrie Euronews.

Un nou studiu privind migrația persoanelor cu avere netă ridicată, realizat de Henley & Partners, companie globală de consultanță în investiții specializată în rezidență și cetățenie, arată o repoziționare clară a fluxurilor de avere în Europa.

Raportul indică o divizare tot mai vizibilă între statele care reușesc să atragă capital mobil și economiile mari ale continentului, care pierd treptat teren în retenția rezidenților bogați.

Raportul Henley Private Wealth Migration Report 2026 renunță la numărul clasic de milionari care se mută între țări și introduce un „Scor de competitivitate al mobilității averii”, calculat din 100 de puncte.

Scorul reflectă atractivitatea unei țări pentru persoanele bogate, pe baza unor factori precum fiscalitatea, statul de drept, calitatea vieții și stabilitatea politică.

Topul european al destinațiilor preferate de milionari

Cipru ocupă primul loc în clasamentul european, cu un scor de 73,5, urmat de Țările de Jos (72,8), Portugalia (72,5) și Italia (72,3). Elveția obține 70,8, iar Grecia 70,5.

Deși unele state mici conduc clasamentul, raportul subliniază că Italia, Grecia și Elveția rămân printre cele mai atractive destinații pentru migranții bogați.

Italia, a treia economie a Europei, este susținută de regimul de taxare fixă pentru noii rezidenți, de regimul favorabil al taxei de moștenire și de accesul la piața UE, Milano consolidându-și statutul de hub financiar.

Grecia este considerată unul dintre marii beneficiari ai schimbărilor din piața europeană de migrație investițională, după închiderea programului „golden visa” din Spania și retragerea Portugaliei din schema imobiliară.

Elveția continuă să atragă persoane cu averi mari datorită stabilității și rolului său de refugiu pentru capital în context geopolitic incert.

Economiile mari pierd teren în fața concurenței fiscale

La polul opus se află Germania, Norvegia, Marea Britanie și Franța, clasate ca piețe competitive, dar aflate sub presiune.

Marea Britanie este printre statele unde se observă cele mai clare semne de ieșire a capitalului. Cererile venite din partea persoanelor cu adresă în Regat au crescut cu 15% între 2024 și 2025.

În același timp, țara a coborât din poziția de piață secundară pentru clienții Henley în 2018 până constant în top 5 surse de clienți în prezent.

Schimbările sunt puse pe seama eliminării regimului „non-dom”, modificărilor fiscale privind moștenirile, închiderii programului de vize „Tier 1 Investor” și incertitudinii economice.

Tendințe similare sunt observate în Germania și Franța, unde interesul pentru relocare a crescut semnificativ în ultimii ani.