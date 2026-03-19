Precizările vin în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu ceea ce autorităţile au descris drept un focar "fără precedent", care a provocat moartea a două persoane şi 20 de cazuri de infectare, transmite Reuters.

"Probabilitatea de expunere şi de infectare în rândul populaţiei generale este neglijabilă", a transmis ECDC.

Ministrul britanic al Sănătăţii, Wes Streeting, a descris focarul drept "fără precedent în ceea ce priveşte răspândirea", menţionând că, în mod normal, Marea Britanie ar înregistra aproximativ 350 de astfel de cazuri într-un an întreg.

Autorităţile au identificat un club de noapte din Canterbury, în comitatul Kent, drept posibil loc de expunere, cazurile fiind asociate prezenţei în acel spaţiu între 5 şi 7 martie.

Franţa a raportat, de asemenea, un caz la o persoană posibil asociată cu acelaşi focar.

ECDC a declarat că monitorizează situaţia îndeaproape şi i-a îndemnat pe medicii de pe continent să îi întrebe pe pacienţii care acuză simptome de meningită dacă au călătorit recent în comitatul Kent.

Boala meningococică este o infecţie bacteriană rară şi mortală, care poate provoca inflamaţii în jurul creierului şi poate duce la septicemie. Boala poate fi letală în câteva ore dacă nu este tratată rapid.

Persoanele care au frecventat clubul de noapte din Canterbury şi nu sunt vaccinate împotriva meningococului de tip B se află într-o situaţie de risc moderat, a indicat ECDC. Agenţia sanitară a precizat că riscul de a dezvolta boala devine foarte scăzut dacă au trecut mai mult de zece zile de la data expunerii.

Marea Britanie a început distribuirea de antibiotice şi a lansat un program de vaccinare cu vaccin meningococic de grup B pentru aproximativ 5.000 de studenţi de la Universitatea din Kent.