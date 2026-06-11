Descoperirea a fost făcută în urma unei ample operațiuni desfășurate de procurori, poliția maritimă și autoritățile vamale, care au interceptat sute de containere pregătite pentru export, potrivit sudouest.fr.

Potrivit autorităților, au fost confiscate 1.080 de tone de lemn impregnat cu substanțe narcotice, în principal cocaină și ketamină.

„Aceasta este cea mai mare captură din istoria Chile și o lovitură istorică împotriva criminalității organizate”, au transmis reprezentanții guvernului într-un comunicat oficial.

Anchetatorii susțin că metoda folosită de traficanți era una sofisticată. Drogurile erau impregnate în materialul lemnos și urmau să fie recuperate la destinație prin procese chimice complexe, realizate în laboratoare specializate.

Marfă de peste 7,2 miliarde de euro

Dacă transporturile ar fi ajuns pe piața europeană, valoarea totală a drogurilor ar fi depășit 8,3 miliarde de dolari (echivalentul a 7,2 miliarde de euro), potrivit estimărilor făcute de autoritățile vamale.

Cantitatea uriașă de narcotice confiscată reprezintă una dintre cele mai importante lovituri date rețelelor internaționale de trafic de droguri din ultimii ani.

Autoritățile chiliene avertizează că bilanțul ar putea crește. Mai multe containere considerate suspecte sunt încă în curs de verificare.

Operațiunea s-a desfășurat simultan în porturile San Antonio și Valparaíso, din centrul țării, precum și în portul Arica, situat în nordul Chile.