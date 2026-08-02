Procurorii din Enna – o zonă din centrul Siciliei, cunoscută pentru producția de citrice de înaltă calitate – au plasat în arest la domiciliu presupusul lider al grupării, în timp ce alți trei suspecți au fost obligați să se prezinte periodic în fața autorităților judiciare, potrivit unui comunicat al poliției din Palermo.

Ancheta a fost deschisă după ce patru cetățeni marocani au depus o plângere, susținând că, între ianuarie și mai 2024, au lucrat ca zilieri la culesul portocalelor în localitățile Enna și Regalbuto, în condiții de exploatare.

Potrivit poliției, anchetatorii au stabilit că muncitorii erau obligați să lucreze 70 de ore pe săptămână, fără zile libere, fiind plătiți cu aproximativ un euro pentru fiecare ladă de portocale culeasă. De asemenea, aceștia ar fi fost constrânși să accepte aceste condiții „prin amenințări și acte de violență”.

Cei trei presupuşi complici sunt acuzați că i-au cazat pe muncitori în locuințe fără apă și electricitate, le-au reținut chiria direct din salarii și i-au amenințat cu evacuarea dacă nu acceptau condițiile impuse.

Poliția a precizat că ancheta se află încă într-o fază preliminară.

Autoritățile au mai anunțat că cei patru muncitori marocani, considerați victime ale unei forme grave de exploatare prin muncă, pot solicita acum un permis special de ședere în Italia.

Exploatarea muncitorilor agricoli migranți rămâne o problemă persistentă în Italia, unde intermediarii ilegali, cunoscuți sub numele de „caporali”, recrutează persoane vulnerabile pentru ferme și le supun adesea unor salarii foarte mici, programelor excesive de lucru și condițiilor precare de trai.

Acest nou caz apare într-un context în care atenția publică s-a concentrat din nou asupra fenomenului, după ce, în luna iunie, patru muncitori au murit arși de vii în Calabria.

Potrivit unui raport publicat în martie 2026 de organizația pentru drepturile lucrătorilor Altro Diritto, Observatorul Placido Rizzotto și sindicatul FLAI-CGIL, numărul cazurilor raportate de exploatare prin muncă în Italia a crescut cu aproape 50% în 2024, ajungând la 1.249 de cazuri, față de 834 în anul precedent.