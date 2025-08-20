Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan

Un cântăreţ de "narcocorridos" (ode muzicale închinate baronilor drogurilor) a fost ucis într-o parcare din vestul Mexicului, a indicat pentru AFP parchetul statului Jalisco.

Ernesto Barajas, solistul trupei Enigma Norteno, cu patru milioane de ascultători lunari pe Spotify, a fost împuşcat marţi de bărbaţi aflaţi pe o motocicletă care s-au apropiat de el în oraşul Zapopan.

Un alt bărbat a murit în urma acestui atac, iar o femeie a fost rănită la picior, a precizat poliţia.

În luna mai, cinci membri ai grupului Fugitivo au fost asasinaţi în statul Tamaulipas.

Repertoriul trupei Enigma Norteno include un cântec dedicat lui Nemesio Oseguera, liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), una dintre cele mai puternice organizaţii de trafic de droguri din Mexic.

O altă piesă, intitulată "Los Chapitos", face referire la fiii celebrului baron al drogurilor Joaquín "El Chapo" Guzmán, fostul lider al cartelului Sinaloa, condamnat la închisoare pe viaţă în Statele Unite.

O industrie marcată de violenţă

Grupările criminale mexicane plătesc muzicieni pentru a compune şi interpreta cântece care le elogiază, însă aceştia ajung adesea prinşi în rivalităţile dintre clanuri.

Mass-media mexicane au relatat că Ernesto Barajas primise în trecut ameninţări din partea CJNG.

Mai multe state mexicane au impus restricţii acestui subgen controversat al muzicii regionale, care cunoaşte o expansiune puternică chiar şi dincolo de graniţele ţării.

Artistul mexican Peso Pluma, care combină corridos cu rap şi hip-hop, a fost al şaptelea cel mai ascultat muzician din lume în 2024, potrivit Spotify.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins ideea de a interzice "narcocorridos", preferând să lanseze un concurs muzical "pentru pace şi împotriva adicţiilor", pentru a contracara influenţa narcoculturii asupra tinerilor.

