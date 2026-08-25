Aceste suprataxe, ale căror linii generale fuseseră anunțate sâmbătă de prim-ministrul canadian, Mark Carney, vor viza oțelul, produsele lactate, dar și echipamentele agricole, industria hârtiei, electronica și aparatele electrocasnice, potrivit News.ro.

Valoarea acestora va corespunde „aproape la paritate” cu cea a suprataxelor americane care afectează Canada începând de sâmbătă.

Canada este „unită în ceea ce privește răspunsul său” față de această „provocare fără precedent”, a declarat marți ministrul finanțelor, François-Philippe Champagne, prezentând această ripostă care va intra în vigoare la 8 septembrie, la ora 00:01.

Mark Carney a decis vineri să-i țină piept lui Donald Trump, întrerupând negocierile comerciale cu Statele Unite în fața condițiilor „nedrepte” impuse de Washington.

Este un pariu care s-ar putea dovedi riscant din punct de vedere economic. Statele Unite sunt, într-adevăr, de departe, primul partener comercial al Canadei, exporturile canadiene către această țară reprezentând 70% din total.

Măsuri de sprijin pentru canadienii afectați

Pentru a depăși „aceste vremuri dificile”, guvernul canadian a dezvăluit marți măsuri de sprijin pentru sectoarele grav afectate de taxele vamale americane, într-o conferință de presă la care au participat mai mulți miniștri.

O sumă totală de 7,5 miliarde de dolari canadieni (4,6 miliarde de euro) va fi alocată pentru a susține lichiditățile întreprinderilor, pentru a consolida indemnizațiile de șomaj și a crea un „Fond de diversificare pentru o Canada puternică”, care va ajuta sectoarele afectate să găsească noi piețe de export.

Washingtonul aplică de sâmbătă, de la ora 00:01, suprataxe punitive care vizează produse canadiene importate în valoare totală de 20 de miliarde de dolari, printre care se numără în special cimentul, băuturile alcoolice sau crosele de hochei.

Prevăzute inițial pentru 19 august, aceste suprataxe americane fuseseră amânate cu trei zile de Donald Trump, în timp ce un acord părea iminent între cele două țări, înainte ca Mark Carney să pună capăt negocierilor.

Președintele american a intensificat și mai mult tensiunea luni, anunțând că taxele vamale asupra sectorului auto și a oțelului canadian vor crește la 50% începând cu 1 ianuarie anul viitor. Majoritatea oțelului canadian care intră în Statele Unite este deja taxat cu 50%, dar Washingtonul dăduse de înțeles că această rată ar fi putut fi redusă în cazul unei armistiții comerciale.

„Lacul America”

Marți dimineață, Donald Trump, care consideră că Ottawa abuzează de ani de zile de generozitatea Washingtonului pe plan comercial sau militar, a declarat, de asemenea, că se gândește „serios să schimbe numele Lacului Ontario în Lacul America”.

Pentru că „nu mai intenționăm să facem prea multe afaceri cu Ontario”, provincia canadiană bogată în care sectorul auto este foarte puternic, a motivat el.

Guvernul canadian și-a justificat vineri decizia de a întrerupe negocierile în special prin condițiile impuse de Washington cu privire la limba franceză, un subiect sensibil din punct de vedere politic în această țară oficial bilingvă. Potrivit Ottawa, proiectul de acord ar fi afectat subvențiile pentru cultura francofonă, locul mass-media francofone online și obligația de etichetare bilingvă a produselor vândute în Canada.

„Niciodată nu m-aș amesteca în treburile canadienilor francofoni”, a replicat marți Donald Trump, negând orice ingerință și denunțând pe rețeaua sa Truth Social o „minciună” a lui Mark Carney menită să-i asigure sprijinul provinciei francofone Quebec.

„Suntem pregătiți”

Luni, Mark Carney a reiterat că țara sa nu va accepta un acord comercial cu Washingtonul „la orice preț”.

„Suntem pregătiți” pentru că „avem tot ce ne trebuie aici”, în Canada, a afirmat el, referindu-se în special la bogățiile subterane ale țării (petrol, minerale critice etc.).

De la preluarea mandatului în martie 2025, fostul bancher central încearcă să reducă dependența țării sale față de marele său vecin, căutând noi parteneri comerciali în Asia sau Europa. De asemenea, a lansat o serie de proiecte de anvergură și dorește, în special, să construiască un nou oleoduct care să lege zăcămintele de hidrocarburi din Alberta de coasta Pacificului, pentru a livra petrolul canadian către Asia.

Într-un sondaj realizat în Canada în acest weekend, 76% dintre persoanele chestionate au declarat că susțin întreruperea negocierilor, iar 62% s-au declarat în favoarea măsurilor de represalii menționate de prim-ministrul canadian.