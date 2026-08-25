Trei zile de suspendare, apoi revenirea la serviciu. Chelnerul în vârstă de 17 ani de la Victor Lab de pe bulevardul Ceccarini, ajuns în centrul unui caz devenit viral după ce a scris o expresie jignitoare pe comanda unei cliente, a fost reintegrat. Decizia i-a aparținut patronului localului, Luciano Colono, care, după ce l-a îndepărtat imediat pe tânăr, a ales să-i acorde o a doua șansă, scrie Corriere della Sera.

Povestea a izbucnit în urmă cu câteva zile, după ce o simplă ieșire la micul dejun s-a transformat într-un caz de amploare națională. Maria Clara, o tânără de 20 de ani din Florența, aflată în vacanță la Riccione împreună cu mama și mătușa sa, comandase ouă jumări și ceruse doar ca acestea să fie bine făcute. Pe comanda care a ajuns ulterior la masă fusese tipărită și o notă care, evident, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată la clientă: „Asta mi-a făcut..., arde ouăle și scuipă în ele”.

Fotografia comenzii s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, iar localul și-a cerut scuze și a anunțat că persoana responsabilă a fost îndepărtată.

Decizia patronului

În zilele următoare, însă, cazul a căpătat o nouă turnură. Patronul a publicat un videoclip ironic, în care, prefăcându-se client, comanda chiar el ouă jumări și era întrebat dacă le dorește „cu scuipat sau fără”.

Ulterior, patronul le-a cerut urmăritorilor să voteze dacă tânărul chelner ar trebui iertat sau nu.

Acum, decizia a fost luată. După trei zile de suspendare, adolescentul s-a întors la serviciu. Colono a explicat că l-a primit din nou în echipă, considerând că băiatul a înțeles gravitatea celor întâmplate și că episodul poate deveni pentru el o lecție.

Decizia a fost motivată și de convingerea patronului că, la 17 ani, o greșeală, chiar dacă este gravă, nu ar trebui să se transforme neapărat într-o condamnare definitivă.

„Iertarea este cel mai frumos lucru pe care îl poți oferi unui băiat de 17 ani pentru a-l ajuta să crească sănătos – a spus patronul într-un videoclip publicat pe contul său de pe rețelele sociale. – Se numește «per dono», adică să oferi un dar cuiva care a greșit, pentru a-l ajuta să înțeleagă. Cine dintre noi, când era minor, nu a făcut lucruri greșite? Și cine dintre noi, pentru greșelile pe care le-a făcut în adolescență, nu a primit apoi iertare?”

În acest punct, poziția patronului coincide și cu cea a Mariei Clara. Tânăra, deși a criticat dur cele întâmplate și tonul ironic adoptat ulterior de local, a precizat că nu își dorește ca adolescentul să fie supus unei adevărate „execuții” publice.

„Are 17 ani, nu vreau să fie distrus”, a spus ea, adăugând însă că se așteaptă ca acesta să își ceară scuze personal.

Clienta, ținta insultelor și comentariilor rasiste

Între timp, chiar clienta care a făcut public cazul a devenit, la rândul ei, ținta unei părți a utilizatorilor rețelelor sociale.

Tânăra a povestit că a primit insulte, amenințări și comentarii rasiste. În același timp, în comentariile postărilor despre incident s-au înmulțit mesajele care o acuzau și cele de susținere pentru chelner.

Astfel, o frază care nu ar fi trebuit să iasă niciodată din bucătărie și o comandă lăsată din greșeală pe masă au dus, în doar câteva zile, la scuze, suspendarea chelnerului, un videoclip ironic, un sondaj pe rețelele sociale și, în cele din urmă, reintegrarea acestuia.

Pentru adolescent, cel puțin la locul de muncă, cazul se încheie cu o a doua șansă. Pe internet, unde fotografia comenzii continuă să circule, controversa nu pare însă să se fi încheiat și a depășit granițele Italiei, ajungând inclusiv în presa internațională.