Campania de vaccinare anti-COVID este în desfăşurare în multe ţări ale lumii şi altele se alătură în fiecare zi.

Unii lideri au fost filmați în timpul procedurii ca să îi încurajeze pe cât mai mulţi cetăţeni să le urmeze exemplul.

Preşedintele Turciei a primit ieri un ser din China, cu o eficienţă controversată. Și regele Iordaniei și Papa Francisc au fost vaccinați.

Campania de vaccinare anti-COVID este în desfăşurare în multe ţări ale lumii şi altele se alătură în fiecare zi.

Unii lideri au fost filmați în timpul procedurii ca să îi încurajeze pe cât mai mulţi cetăţeni să le urmeze exemplul.

Preşedintele Turciei a primit joi un ser din China, cu o eficienţă controversată. Și regele Iordaniei și Papa Francisc au fost vaccinați.

În Turcia, campania de vaccinare anti-COVID a început cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan în prim-plan. Liderul de la Ankara, alături de alţi oficiali, a fost printre primii imunizaţi cu serul produs de compania chineză Sinovac Biotech. Şeful de stat a făcut apel către populaţie să se inoculeze şi i-a criticat pe cei care au pus la îndoială vaccinul din China.

Recep Tayyip Erdogan: "Din păcate, sunt oameni care au început o campanie de denigrare, dar cred că poporul meu va da dovadă de chibzuinţă şi nu va da apă la moară acestor campanii negative".

Turcia va primi, în total, 50 de milioane de doze de la Sinovac, deşi părerile privind eficacitatea acestui ser sunt împărţite. Vaccinul a fost testat în China, Turcia, Brazilia şi Indonezia, cu rezultate diferite.

Arwa Damon, corespondent CNN Ankara: "Testele din Turcia, faza a două cel puţin, au arătat că are o eficienţă de 91,25%. Asta sună minunat. Dar testele din Indonezia, de exemplu, au arătat că are o eficienţă de 70%. Cele din Brazilia, 50%. Compania chineză spune că are încredere în eficacitatea vaccinului, dar nu ştim prea multe în acest moment. Iar nu a făcut publice propriile date sau constatări."

Aproximativ 256.000 de cadre medicale au fost vaccinate în prima zi a campaniei de imunizare.

Tot ieri a început vaccinarea în Orientul Mijlociu, în Iordania. Acolo au ajuns deja două seruri - cel produs de compania chineză Sinopharm şi vaccinul Pfizer/BioNtech. Regele Abdullah al II-lea şi prinţul moştenitor Hussein au fost printre primii inoculaţi. Întreaga procedură a fost filmată, pentru a-i încuraja şi pe alţii să se imunizeze.

În Rusia, preşedintele Vladimir Putin a ordonat responsabililor regionali să treacă la următoarea etapă a campaniei.

Vladimir Putin: ”Vaccinul rusesc este cel mai bun din lume. Şi Slavă Domnului că vaccinul nostru nu necesită condiţii neobişnuite de stocare şi transport, precum temperaturi de minus 50-70 de grade. Serul nostru e mult mai uşor de gestionat. Vă cer ca, începând de săptămâna viitoare, să începeţi vaccinarea întregii populaţii."

Iar Vaticanul a anunţat joi în mod oficial că Papa Francisc şi Papa Emerit Benedict au fost vaccinaţi anti-COVID. Acolo, startul campaniei de imunizare a fost dat miercuri. Totul are loc într-un centru medical instalat în aulă în care Sfântul Părinte îşi ţinea de obicei audienţele.