Cel puțin aceasta este concluzia unei anchete oficiale conduse de baroneasa Heather Hallett, transmite news.ro.

Raportul critică, de asemenea, controversata „cale VIP”, prin care companiile cu legături politice cu Partidul Conservator au beneficiat de un tratament preferențial în atribuirea contractelor, subminând încrederea publicului într-un moment critic.

„Marea Britanie a intrat în pandemie cu un stoc inadecvat de EPI (echipamente de protecție individuale n.r.) și cu planuri care nu fuseseră niciodată testate în condiții de criză”, a afirmat Hallett în raportul său. „Risipa de bani publici a fost uriașă și ar fi putut fi evitată. Din aproximativ 14,9 miliarde de lire sterline cheltuite pe EPI, aproape două treimi – aproape 10 miliarde de lire sterline – au fost irosite”.

„Calea VIP” și favorizarea companiilor cu legături politice

Una dintre cele mai controversate aspecte ale achizițiilor a fost „calea VIP”, un mecanism prin care ofertele cu prioritate ridicată erau evaluate mai rapid. Potrivit anchetei, „unii furnizori au beneficiat de un tratament preferențial deoarece aveau legături cu guvernul”. Cel mai mediatizat caz a fost cel al companiei Medpro, legată de Michelle Mone, din Camera Lorzilor, care a obținut două contracte în valoare de 203 milioane de lire sterline.

Hallett a constatat că așa-zisa „«cale cu prioritate ridicată» a reprezentat o încercare greșită de a acorda prioritate celor mai credibile oferte”, dar a „introdus elemente de inechitate” în procesul de achiziții. Deși ancheta „nu a identificat favoritism sau corupție din partea miniștrilor și a funcționarilor în deciziile finale de atribuire a contractelor”, ea a concluzionat că sistemul „era în mod inerent părtinitor față de cei care aveau legături cu guvernul britanic”.

Reacția lui Boris Johnson

Fostul premier Boris Johnson a declarat că „nu a citit” ultimele concluzii ale anchetei și a insistat că răspunsul Regatului Unit la pandemie a fost „remarcabil”. El a afirmat că „nu are nevoie” de o anchetă pentru a-i spune cum a reacționat guvernul său și a subliniat succesul programului de vaccinare.

Recomandări pentru viitor

Hallett a formulat 11 recomandări pentru a preveni repetarea unor astfel de eșecuri într-o viitoare pandemie, printre care investiții în industria britanică de producție avansată, îmbunătățirea gestionării stocurilor și revizuirea sistemelor de achiziții de urgență pentru a asigura transparența și responsabilitatea.

Raportul complet al lui Hallett, inclusiv concluziile privind cazul Medpro, nu a fost încă publicat din cauza unei anchete penale în desfășurare a Agenției Naționale de Combatere a Criminalității.