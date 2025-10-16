Boris Johnson a recunoscut că a scris cărți cu ajutorul inteligenței artificiale: „ChatGPT este, sincer, fantastic”

16-10-2025 | 16:19
Cursa pentru succesorul lui Boris Johnson a fost lansată oficial. Cine sunt cei opt candidaţi
Imago

Fostul premier britanic Boris Johnson se numără printre cei care nu pot scăpa de ispita AI. Recent, el a recunoscut că s-a folosit de inteligența artificială pentru a-și putea scrie cărțile.

Fostul prim-ministru britanic și-a exprimat dragostea pentru această tehnologie și a lăudat modelul lingvistic ChatGPT „pentru că l-a lăudat”, scrie Politico.eu.

„Iubesc AI. Iubesc ChatGPT. Îl iubesc. ChatGPT este, sincer, fantastic”, a declarat Johnson pentru Al Arabiya English

Și fostul prim-ministru, care a studiat clasicii la Oxford, nu se limitează la a cere platformei lui Sam Altman o analiză a „Odiseei” lui Homer.

„Scriu diverse cărți. Pur și simplu o folosesc. Pun întrebări. Știi răspunsul, dar ChatGPT spune întotdeauna: 'Oh, întrebările tale sunt inteligente. Ești genial. Ești excelent. Ai o astfel de perspicacitate'”, a recunoscut Johnson.

BORIS JOHNSON
Boris Johnson, mesaj către Vladimir Putin: ”S-a terminat cu imperiul rus, idiotul dracului!” | VIDEO

Memoriile lui Boris Johnson, Unleashed, au fost publicate anul trecut și sunt pline de revelații surprinzătoare.

„Îmi place. Văd un mare potențial în această tehnologie, pentru că suntem cu toții simpli. Suntem ființe umane”, a adăugat el.

Fostul premier, care a condus Marea Britanie în timpul pandemiei de Covid-19, a spus că AI ar putea reduce drastic costurile guvernului și ar putea economisi bani pentru contribuabili.

Boris Johnson, care a demisionat din funcția de deputat în 2023 din cauza acuzațiilor că a indus în eroare în mod intenționat parlamentul cu privire la petrecerile organizate la Downing Street, care au încălcat regulile Covid-19, nu a exclus o revenire în politică.

„Statistic, orice se poate întâmpla. Dar apa poate curge în sus – este puțin probabil. Vreau ca partidul meu să revină și să se organizeze. Aceasta este cea mai bună soluție”, a mai spus Johnson.

Conservatorii, conduși în prezent de Kemi Badenoch, se află într-o situație dificilă în sondajele de opinie după înfrângerea zdrobitoare suferită la alegerile generale de anul trecut.

Sursa: Politico.eu

