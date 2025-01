Boris Johnson, mesaj către Vladimir Putin: ”S-a terminat cu imperiul rus, idiotul dracului!” | VIDEO

Boris Johnson este cunoscut pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei din perioada când conducea Regatul Unit atunci când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în februarie 2022, scrie Sky News.

Într-un interviu pentru site-ul de știri Delfi, Johnson a reflectat asupra sfârșitului propriului imperiu al Marii Britanii și a spus că Putin trebuie să înțeleagă că nici Moscova nu mai este o putere imperială.

“It’s over, Putin, you f***ing idiot. There is no more empire,” — former UK Prime Minister Boris Johnson pic.twitter.com/3wOSTUJ5vY