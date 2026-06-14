Campania a stârnit, însă, și critici.

Thomas Roller este manager de vânzări la o companie din Schenefeld, un oraș în apropiere de Hamburg. Când s-a angajat, șeful său a dat dovadă de înțelegere și i-a permis să vină la muncă împreună cu cățelușa lui, pe care nu avea cu cine să o lase acasă.

Thomas Roller, Sales Manager: „Și nu o deranjează deloc când lucrez. Fie că tastez la computer, fie că îmi beau cafeaua... ceea ce este perfect în regulă, apropo, ea rămâne pur și simplu aici.”

Pentru Thomas, faptul că nu este singur la lucru îl ajută să fie mai relaxat.

Thomas Roller, Sales Manager: „Nu este singură, ca să spun așa. Nici eu nu sunt singur. Nu că aș avea ceva împotriva colegilor mei, Doamne ferește, dar prezența ei îmi oferă un sentiment de liniște și siguranță.”

În Germania, 38 la sută dintre angajați consideră că prezența unui câine la birou este mai importantă decât alte beneficii.

Iar 57 la sută dintre salariați sunt dispuși să lucreze pentru companii care le permit să vină cu prietenii necuvântători la muncă.

Angajat: „Asta mi-ar permite, fără îndoială, să continui să lucrez cu normă întreagă.”

Michael Verdi, Sales Manager: „Dacă nu aș fi avut voie să te aduc cu mine, nu aș fi fost aici. Atât de simplu este. De aceea am stabilit acest lucru împreună cu angajatorul meu. După aceea mi-am schimbat locul de muncă, iar prima întrebare a fost întotdeauna: „Pot să vin cu câinele?” Dacă răspunsul era „nu”, discuția se încheia acolo.”

Specialiștii spun că prezența câinilor la birou poate aduce beneficii. Contribuie, printre altele, la reducerea stresului.

Nadia Wattad, German Animal Welfare Association: „Dacă treci printr-un moment stresant, poți merge pur și simplu în încăperea alăturată să mângâi câinele, ca să spunem lucrurilor pe nume. Iar asta stimulează cu siguranță producerea de endorfine la cei implicați.”

Totuși, trebuie să existe și condițiile potrivite pentru ca oamenii și câinii să se înțeleagă la serviciu.

Campania „Colegul meu Câine” este organizată anual de Asociația Germană pentru Protecția Animalelor. Astfel, companiile sunt încurajate să creeze un mediu de lucru mai prietenos pentru animalele de companie.