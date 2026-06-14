Vorbim despre Petrușka, o păpușă care a transformat capătul pistei pentru biciclete de pe Someș într-un loc al bucuriei și generozității.

În urmă cu două luni, un grup de prieteni a lăsat-o la capătul falezei de pe malul Someșului pe Petrușka, mascota devenită virală în mediul online.

Carmen, inițiatoare: „Am văzut acest rondou care a fost doar cu câteva pietricele și iarbă uscată și am spus să aducem ceva să ne înveselească: unu să plantăm un copac, unul o floare, și eu am zis: haideți să punem o jucărie de pluș, pentru că cu siguranță va aduce zâmbetul pe buze.”

Gestul a fost însoțit de un mesaj simplu...

Daniel Savina, inițiator: „'Lăsați-mă aici și faceți lumea să zâmbească'. Am făcut asta pentru sport, să facă mișcare, pentru că ei nu realizează că sunt 3-4 kilometri, dar poate vin de trei-patru ori, caută, fac 15-20 de kilometri pentru o ciocolățică.”

Apoi, oamenii au început să aducă dulciuri, ursuleți de pluș, inimioare ori diverse jucării, pentru cei care reușesc să ajungă la capătul pistei pentru biciclete.

Bărbat: „Dulciuri la copii și apă”.

Reporter: De unde știți?

Bărbat: „E un obicei deja. Apă, napolitane. Copiii să aibă. Vin în plimbare și iau și ei fiecare."

Participant: „ Dulciuri la Petrușka. Trebuie o cupă mai mare, că nu mai încap, câtă lume e."

După ce povestea a ajuns în mediul online, mulți copii, părinți și bunici au trecut să vadă ce face Petrușka.

Băiat: „Prima dată am venit cu trotineta și, când am citit că este foarte sănătos să vii cu bicicleta, de atunci vin numai cu bicicleta."

Fată: „Această păpușă aduce zâmbete pe fața copiilor”.

Reporter: Vii des?

Fată: „Da, câteodată în fiecare zi, câteodată o dată pe săptămână."

Băiat: „Uneori vin singur, uneori mă plimb, fac mai multă mișcare. Găsesc covrigei, jeleuri și ciocolățele din alea mici."

Toată comunitatea spera ca Petrușka să rămână cât mai mult pe malul Someșului.