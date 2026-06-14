Compania Axiom Space a anunțat o colaborare cu un brand italian de lux pentru realizarea stratului interior de răcire al noilor echipamente.

Acesta va regla temperatura corpului și circulația aerului în timpul activităților desfășurate la suprafața Lunii.

Specialiștii spun că experiența companiei de modă în proiectarea și fabricarea materialelor performante poate contribui la crearea unor costume mai eficiente.

Noua generație de echipamente va fi și mai flexibilă, astfel încât astronauții să se poată deplasa mai ușor decât colegii lor din epoca Apollo.