Proprietatea de pe Ifield Road se află în centrul unui litigiu juridic de lungă durată, vecinii susținând că starea sa precară a făcut ca locuințele din vecinătate să devină invandabile, scrie Daily Mail.

Proprietarului, Nicholas Halbritter, i s-a ordonat acum să îndepărteze tufișurile de tufă japoneză din grădină, după ce aceasta s-a transformat într-o „junglă” infestată de șobolani.

Îngrijorările legate de această casă datează cel puțin din 2010, când un cadavru în stare de descompunere a fost găsit în subsol, după ce locuitorii s-au plâns de un miros neplăcut.

Locuitorii au precizat acum că numele său era Frank și l-au descris ca fiind un chiriaș.

Aceștia au spus că era un client obișnuit al unui pub situat la colțul străzii lor și că, după ce a încetat să mai apară, locuitorii au dat alarma.

Folosind o scară din grădina unui vecin pentru a intra în proprietate, polițiștii au găsit cadavrul, care era atât de descompus încât mulți dintre ei au vomitat.

Între timp, polițistul care l-a găsit era la prima zi de lucru și a rămas atât de afectat încât vecinii i-au dat whisky.

Locuitorii din apropierea casei spun că canalizarea a transformat interiorul casei într-o mlaștină, făcând-o un loc ideal pentru șobolani și vulpi, care s-au stabilit acolo. Ei spun că „țipetele” vulpilor îi țin treji.

Casa a devenit habitat pentru animale sălbatice

Partea din spate a casei este invadată de tufișuri de tufă japoneză înalte de aproximativ 3 metri, capabile să se strecoare în zidărie și să se răspândească către alte proprietăți.

Se crede că Halbritter s-a mutat în această casă împreună cu mama sa, Elizabeth, după moartea tatălui său, Sidney. Se presupune că este necăsătorit și nu are copii.

Se crede că moartea lui Elizabeth – o hoață de magazine condamnată care a furat pulovere scumpe, eșarfe și haine pentru copii de la Liberty și John Lewis – a fost factorul declanșator al apatiei sale față de întreținerea casei.

Dar nu mai poate amâna: în urma unui apel din partea locuitorilor care au semnat o petiție în număr de zeci, Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) i-a spus lui Halbritter că trebuie să rezolve problemele de lungă durată de la proprietatea sa.

I-a emis lui Halbritter – președintele filialei din Kensington și Chelsea a Royal British Legion – un ordin conform Secțiunii 215, obligându-l legal să pună ordine în casă.

Autoritățile impun măsuri obligatorii

La o ședință a comisiei consiliului local pentru cereri de autorizare urbanistică, care a avut loc la începutul acestei luni, principalul petiționar, Nik Hoexter, a declarat: „Există o invazie de tufă-de-câmp, sunt șobolani, vulpi, iar dintr-o conductă care curge de doi ani a apărut un roi de țânțari. Rămășițele în descompunere ale ultimului locatar din subsol au fost îndepărtate, ferestrele dinspre stradă sunt acoperite, iar în spate vegetația pătrunde în casă prin ferestrele sparte.”

Pe scurt, a spus Hoexter, „casa putrezește din interior spre exterior”.

Starea de degradare a acestei case impunătoare contrastează puternic cu angajamentul strălucit al domnului Halbritter față de serviciul public.

Vecina de alături, Christine Gambles, în vârstă de 69 de ani, a declarat anterior pentru The Mail on Sunday: „Se grăbește pe stradă și intră în casă. Dacă îi cer să stăm de vorbă, îmi trântește literalmente ușa în față.”