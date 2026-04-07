Alerta a fost dată prin apel la 112. La fața locului au intervenit polițiști și criminaliști, arată news.ro. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru autopsie, în vederea stabilirii cauzei decesului și verificării identității victimei.
Cadavru descoperit în Dunăre. Poliția din Cernavodă verifică identitatea victimei
Polițiștii din Cernavodă investighează decesul unei persoane al cărei cadavru a fost găsit în Dunăre, în zona localității Seimenii Mici, marți, 5 aprilie, în jurul orei 12:30, anunță IPJ Constanța.